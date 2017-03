SPD-Mitglieder stimmen sich auf Wahlen ein

Lüdenscheid - Als diskussionsfreudig erwiesen sich die Mitglieder des SPD-Ortsvereins West/Brügge bei ihrer Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im Willy-Brandt-Haus. Es gab viele Nachfragen und Anmerkungen zum Wahlprogramm der SPD für die bevorstehende Landtagswahl, nachdem der heimische Abgeordnete Gordan Dudas seinen Parteigenossen Eckpunkte des Programms vorgestellt hatte.

So gab es Nachfragen zur Finanzierung der Beitragsfreiheit für Kindertagesstätten und zur Position der Landes-SPD zur Energiepolitik. Die Stärkung des ländlichen Raums als Lebens- und Arbeitsraum, Ausbau der Infrastruktur sowohl bei den Straßen als auch bei der Digitalisierung und die Einstellung von mehr Polizisten nannte Dudas als weitere Themen.

Im Jahresbericht des Ortsvereins, den der 2. Vorsitzende Jan Eggermann verlas, wurde das Engagement von Mitgliedern bei bestimmten lokalen Schwerpunktthemen aufgelistet – im Kulturbeirat, beim Denkmalschutz für das Brügger Stellwerk und der Resolution zum Erhalt des Güterverkehrs zum Beispiel. Ortsvereinsversammlungen fanden unter anderem zur Kita am Jahnplatz und zum Thema Inklusion statt.

Außerdem profitiere der Ortsverein West/Brügge ebenfalls vom Aufschwung in der SPD: Drei neue Mitglieder sind seit Jahresbeginn beigetreten. Als Ersatz für Burim Mehmeti, der aus Lüdenscheid verzogen ist, wurde Evangelia Kasdanastassi zur Beisitzerin gewählt. Corinna Japes ersetzt künftig Doris Petermeier als Protokollführerin.

Bei der Terminplanung verwiesen sowohl Dudas als auch Eggermann auf den Auftakt des „Straßenwahlkampfs“ am 1. April auf dem Sternplatz. Am 15. April wird die SPD traditionell Ostereier verteilen. Dudas lud zu den besonderen Wahlkampfterminen ein – am 29. März mit NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und am 3. April mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft jeweils im Kulturhaus und am 15. April mit NRW-Arbeitsminister Rainer Schmeltzer bei Dahlmann. Da der Ortsverein Mitglied im Trägerverein der Brügger Vereinshalle ist, wurde auch das Himmelfahrtspicknick, das dort am 25. Mai geplant ist, erwähnt.