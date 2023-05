SPD-Ideen für die Hasley-Zukunft

Von: Thomas Machatzke

Der Rote Platz im Hasley: Aus dem ehemaligen Spielplatz könnte für die Zukunft ein Parkplatz mit E-Ladesäulen fürs gesamte Viertel werden. Das jedenfalls wünscht sich die SPD-Fraktion. © Cornelius Popovici

Lüdenscheid – Was in der Debatte die Freude trübte, das war indes die nicht unberechtigte Sorge, dass die Vorhaben zwar sinnvoll und gut sind, die Umsetzung aber angesichts zweier nicht besetzter Stellen im entsprechenden Fachdienst im Rathaus schwierig werden dürfte.



Inhaltlich hatte die SPD konkrete Vorschläge gemacht: Der frühere Spielplatz „Roter Platz“ an der Ecke Im Hasley / Talstraße, der brachliegt, könnte zur Parkfläche mit E-Ladesäulen umfunktioniert werden. Die Stadt soll hier die Kosten, die dafür nötig sind, prüfen. Der Baumbestand soll erhalten werden. Neue Parkplätze angesichts der Automobildichte in dem Kiez sind allerdings sehr willkommen, erst recht, wenn sie mit Ladesäulen auch noch den Weg in die Zukunft der E-Mobilität weisen.



Dazu hatte die SPD vorgeschlagen, zu prüfen, ob an der Kreuzung Gartenstraße /Hasleystraße sowie in den vier Einmündungsbereichen Philippstraße / Hasleystraße, Hasleystraße / Im Hasley / In der Landwehr, In der Landwehr / Freiherr-vom-Stein-Straße und Hasleystraße / Lindenau / Am Schmidt’schen Kamp / Am Gartenhang die Bürgersteige so abgesenkt werden können, dass sie „problemlos mit (motorisierten) Rollstühlen oder adäquaten Fortbewegungsmitteln für mobilitätseingeschränkte Menschen und Kinderwagen passiert werden können. Auch hierzu gab es inhaltlich gar keinen Widerspruch.



Last but not least hatte die SPD auch Ideen für Vereinfachungen für den Fahrradverkehr entwickelt. Gar nicht weit weg von den Anregungen des ADFC-Ortsvereins wünscht sich die SPD, dass man an drei Stellen mit dem Rad entgegen dem Einbahnstraßenverkehr fahren darf, und zwar in den Bereichen Gartenstraße (von der Sauerfelder Straße aus), Philippstraße (von der Talstraße aus) und Im Hasley (von der Talstraße aus). Dazu soll Radfahren auf dem Weg von der Hohfuhrstraße hinter dem Waldorfkindergarten her zum Spielplatz und weiter auf der Friedrich-Wilhelm-Straße erlaubt werden. Die Stadtverwaltung soll nun prüfen, ob diese Maßnahmen gefördert werden können.



Auch hier gab’s keine Bedenken der anderen Fraktionen, wobei sich die CDU wünschte, alle Ideen und Anregungen für Verbesserungen im Fahrradverkehr zu bündeln und dann eine Sondersitzung zu diesem Thema einzuberufen, um zu prüfen, was machbar, wünschenswert und umsetzbar ist.



Das Problem für alle drei Anträge: Der Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung um Christian Hayer ist durch die Brückenproblematik seit eineinhalb Jahren weit über Gebühr belastet. Jens Holzrichter, Vorsitzender des Ausschusses, sprach von einer „unmenschlichen Belastung“ für die Mitarbeiter und mahnte Geduld an.



„Wir nehmen die Anträge auf und werden sie prüfen“, stellte Christian Hayer fest, „aber wir sind mit unseren Kapazitäten über der Belastungsgrenze. Garantieren kann ich unter diesen Gegebenheiten nicht, dass die Ergebnisse bis zum 30. August vorliegen werden.“ Diesen Termin hatte sich die SPD für eine Vorstellung gewünscht. Immerhin für die neue Parkfläche könnte es allerdings auch sein, dass der Antrag eine Wanderung in einen anderen Fachdienst und Ausschuss nimmt – hin zu Marcus Müller und dem Fachdienst Klima und Umweltschutz, der hier eigentlich zuständig sein sollte.