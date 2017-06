Antrag zum Thema bezahlbares Wohnen für junge Menschen

Lüdenscheid - Die Ampel-Kooperation aus SPD, FDP und Bündnis 90/Grüne hat einen Antrag für die Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am Mittwoch, 21. Juni, gestellt. Darin fordert sie die Stadtverwaltung auf, sich für passende Wohnungsangebote für junge Menschen in Lüdenscheid einzusetzen.

Mit dem Antrag wollen die Politiker die Verwaltung beauftragen, Gespräche mit den in Lüdenscheid engagierten Wohnungsbaugesellschaften, dem Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie und der Kreishandwerkerschaft aufzunehmen. Ziel dabei soll sein, „diese zu bewegen, auf Auszubildende und Studenten zugeschnittenen und für sie bezahlbaren Wohnraum in Lüdenscheid anzubieten.“ Über das Ergebnis der Gespräche soll die Verwaltung spätestens in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 6. September berichten.

Die „Ampel“ begründet den Wunsch damit, dass Lüdenscheids Handwerk und Industrie Ausbildungsplätze nicht mehr nur mit jungen Menschen aus Lüdenscheid und der unmittelbaren Umgebung besetzten, sondern auch mit jungen Menschen von weiter her. Diese wiederum pendelten täglich mehr als 100 Kilometer oder mieteten passenden Wohnraum in Lüdenscheids Nachbarstädten. „Das müsste nicht sein, wenn es in Lüdenscheid selbst entsprechenden Wohnraum gäbe“, heißt es wörtlich. Gleiches treffe auf Studenten des hiesigen Standortes der Fachhochschule Südwestfalen zu.

Anfrage von Fabian Ferber als Grundlage

Wenn junge Menschen Lüdenscheid als lebenswerte Stadt erlebten, blieben sie womöglich auch nach Ausbildung und Studium. Damit könne Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Und auch umgekehrt biete man denjenigen günstigen Wohnraum, die an Rhein und Ruhr studieren, aber in ihrer Heimatstadt bleiben möchten. Insbesondere den Stadtteil Grünewald, das Bahnhofsquartier sowie Brügge und Rathmecke/Dickenberg erachten die Ampel-Politiker laut Antrag als geeignet für entsprechenden Wohnraum.

Der Antrag basiert auf einer Anfrage zum Thema, die SPD-Ratsherr Fabian Ferber im November gestellt hatte. Die schriftliche Antwort erfolgte zur Ratssitzung am Montag. Darin heißt es, dass eine Nachfrage der Verwaltung bei den Wohnungsgesellschaften ergeben habe, dass außer bei der Lüdenscheider Wohnstätten AG (Lüwo) keine speziellen Programme für das Klientel bereitgehalten würden, aber alle über günstigen Wohnraum verfügten, der im Falle einer Wohnungsgesellschaft zuerst dem entsprechenden Klientel angeboten würde.

Bewusstsein für das Thema schaffen

Aus dem Handlungskonzept Wohnen lasse sich überdies ableiten, dass es durchaus preiswerten Wohnraum gebe, der jedoch teilweise in „nicht so gutem Erhaltungszustand wie wünschenswert“ sei. Im Rahmen der Maßnahme „Kommunikation des Handlungskonzeptes“ könne man zusammen mit der Wohnungswirtschaft Strategien erörtern, um Bewusstsein für das Thema zu schaffen.

Ferbers Idee, das Lüdenscheider Stadtmarketing in das Thema einzubinden, hält die Verwaltung für „interessant“ und „durchaus denkbar“. Printmaterial zum Thema „Wohnungsangebot“ seitens der Stadt, mit dem man laut Ferber heimische Betriebe ausstatten könne, existiere noch nicht, wohl aber stünden umfassende Infos auf der städtischen Homepage bereit.