Kita Regenbogen verwandelt sich in eine Modellbahnlandschaft

200 Meter LGB-Gleis im Garten

+ © Grégoire Jörg und Renate Piel, Uwe Hinrichs und Frank Ecker (von links) laden gemeinsam mit Eisenbahnkollege Jürgen Lüdicke (nicht im Bild) am 22. Juli zum Spaßtag in die Außenanlage der Kindertagesstätte Regenbogen am Jahnplatz ein. © Grégoire

Lüdenscheid - Faszination LGB: Die wetterfeste Gartenmodellbahn im Maßstab 1:22,5 wird am Samstag, 22. Juli, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr in der Außenanlage der Kindertagesstätte Regenbogen am Jahnplatz fahren.