LED spart bares Geld

Die Teilnehmer des „Ökoprofits Märkischer Kreis“ gehen die Energiesparmaßnahmen gezielt an. Sie entlasten die Umwelt und reduzieren gleichzeitig die Kosten.

Lüdenscheid - Bares Geld sparen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten ist das Ziel des Projekts „Ökoprofit“. Wie unterschiedlich die zum Erfolg führenden Maßnahmen sind, machten Unternehmen und Einrichtungen aus dem Märkischen Kreis deutlich.

Die Teilnehmer – sechs Firmen, zwei Berufskollegs und ein Seniorenzentrum – präsentierten in der Aula des Berufskollegs für Technik und des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs am Raithelplatz bei einer Zwischenbilanz ihre Konzepte und Ideen zur Ressourceneinsparung.

Die Arens Stahlkontor GmbH aus Plettenberg kann bereits beachtliche Erfolge verbuchen. LED-Lampen in den großen Produktionshallen machen sich bereits nach kürzester Zeit in der Stromrechnung bemerkbar. Der Wechsel bei der Beleuchtung reduzierte die Kosten von bis zu 9000 auf nur noch 3000 Euro pro Monat. Durch eine effiziente Steuerung der Heizungsanlage wird der Öllieferant deutlich seltener angefordert. Der Verbrauch sank von 32 000 auf nur noch 8000 Liter. Der Einbau von Energiesparfenstern begünstigte die Entwicklung. Damit ist das Ende der Fahnenstange nach Angaben von Geschäftsführerin Christine Schröder noch nicht erreicht. Gemeinsam mit der Stadt Plettenberg und weiteren Unternehmen soll der Bau eines Blockheizkraftwerks entwickelt werden.

Die Umrüstung auf die LED-Beleuchtung steht offensichtlich in vielen heimischen Betrieben ganz oben auf der Öko-Liste. Busch-Jaeger, eines der führenden Unternehmen in der Elektroinstallation, wird die Technik in der Produktion einsetzen, die Firmen Karl Lüsebrink (Kunststoffverpackungen aus Halver) sowie Beck und Kaltheuner (Feuerfeste Erzeugnisse aus Plettenberg) setzen ebenfalls auf die neuen Leuchtdioden, das Bauunternehmen Verfuß aus Hemer knippst die Halogenscheinwerfer auf Baustellen aus und tauscht sie gegen LED-Strahler. Egal ob Betrieb, Berufskolleg oder Seniorenheim – nach und nach erfolgt die Auswechselung der Energiefresser. Gleichzeitig sensibilisieren die Teilnehmer Mitarbeiter, Schüler und Lehrer für das Thema CO2-Reduzierung.

Der Märkische Kreis und die Gesellschaft zur Struktur- und Wirtschaftsförderung hatten gemeinsam mit den Städten Lüdenscheid, Iserlohn, Plettenberg, Halver und Hemer das auf ein Jahr angelegte Projekt „Ökoprofit MK“ angestoßen.