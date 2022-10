Sparsamer Sonderweg endet: Mehr Geld für die Ratsfraktionen

Die Aufwendungen der Ratsfraktionen waren bisher nur unzureichend gedeckt. © Henrik Wiemer

Die Lüdenscheider Ratsfraktionen sollen künftig deutlich mehr Geld für sächliche und personelle Aufwendungen bekommen. Allein in diesem Jahr werden über 50 000 Euro fällig. Ein Freifahrtschein zum Geldausgeben sind die neuen Sätze für die Fraktionen aber nicht.

Lüdenscheid – Seit 2009 waren die Zuwendungen der Stadt Lüdenscheid an die im Rat vertretenen Fraktionen für sächliche und personelle Aufwendungen für die Geschäftsführung gedeckelt – auf insgesamt 18 400 Euro für alle. Das soll der Rat in seiner Sitzung am kommenden Montag, 24. Oktober, nun ändern. Bürgermeister Sebastian Wagemeyer hat dafür einen Beschlussvorschlag vorgelegt, der eine deutliche Erhöhung der Gelder vorsieht. So werden allein für dieses Jahr – einschließlich einer Erstausstattung für die Linken – nun mehr als 50 000 Euro fällig.



Hintergrund ist eine rechtliche Prüfung im Rathaus, die zu dem Ergebnis kommt, dass der beschrittene sparsame Lüdenscheider Sonderweg der aktuellen Erlasslage widerspricht. Dieser sah vor, dass die Zuwendungen bei 18 400 Euro gedeckelt werden. 25 Prozent der Summe gingen als einheitlicher Grundbedarf an die Fraktionen, 75 Prozent der Summe wurde an die Parteien über die Anzahl der Fraktionsmitglieder verteilt. Damit der Anspruch der Einzelratsmitglieder gedeckt werden kann, verzichteten die Fraktionen anteilig zugunsten der Fraktionslosen.



Die Linken kritisierten diese Regelung regelmäßig. Nun forderten sie die Stadt formal auf, den seit 2015 bestehenden neuen Erlass „Zuwendungen kommunaler Körperschaften an Fraktionen und Vertretungen“ anzuwenden. Das tut Bürgermeister Wagemeyer mit seinem neuen Entwurf für die Neuregelung der Zuwendungen. Zwar gibt es keine Vorgaben, wie hoch dieser Betrag sein muss, wohl aber darüber, welche Aufwendungen zu erstatten sind.



So umfasst die generelle Mindestausstattung zum Beispiel die Anmietung von Räumen, Aufwendungen für die laufende Büroarbeit sowie die Beschaffung einer Grundausstattung von Print- und Onlinemedien. In größeren Kommunen gehören auch die Beschäftigung von Personal sowie Öffentlichkeitsarbeit zu einer angemessenen Mindestausstattung dazu. Ebenfalls zulässig ist die Abrechnung von Kosten für Fortbildungen, für auswärtige Klausurtagungen, für Anschaffungs- und Betriebskosten von Fahrzeugen sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch für Reisekosten.



Obwohl der neue Erlass 2015 allen Fraktionen zuging, wurde eine Erhöhung der Zuwendungen seinerzeit nicht beantragt. Die nun von den Linken eingeforderte rechtliche Klärung durch das Rechtsamt ist jedoch eindeutig: „Der Rat beschließt zwar die Höhe der Zuwendungen, hat dabei allerdings eine Mindestausstattung zu gewähren. Der Erlass präzisiert diese Mindestausstattung. Dabei ist zu beachten, dass kleinere Fraktionen nicht benachteiligt werden dürfen sowie einer Erstausstattung bedürfen. Die Deckelung auf 18 400 Euro wird dem Anspruch von kleineren Fraktionen aber nicht gerecht, da diese nur knapp 1400 Euro erhalten.“



Mit anderen Worten: Die aktuelle Regelung ist nicht rechtens. Eine Neuberechnung muss her. Als Grundlage dafür mussten die Fraktionsvorsitzenden die tatsächlich entstandenen Kosten in den Jahren 2019 und 2020 angeben. Aus den Mittelwerten der beiden Jahre ergab sich dann für alle Fraktionen eine Summe von 41 881 Euro pro Jahr. Das bedeutet, dass die Fraktionen mehr als 20 000 Euro aus der eigenen Parteikasse beisteuern mussten – und die sind in Lüdenscheid unterschiedlich stark gefüllt.



So hoch sind die neuen Zuwendungen Neue pauschalierte Zuwendung für die Fraktionen sowie Einzelratsmitglieder ohne Fraktion laut Entwurf der Stadtverwaltung:

CDU: 10 932,34 Euro SPD: 10 628,04 Euro Grüne: 7280,71 Euro FDP: 6672,80 Euro Linke: 6367,80 Euro ohne Fraktion: 1910,34 Euro

Dieses strukturelle Ungleichgewicht soll die Neuregelung „ausgehend vom Stellenwert des politischen Ehrenamts“ nun beseitigen. Die künftigen Zuwendungen an die Fraktionen bestehen aus einem Sockelbetrag in Höhe von 5759,20 Euro, mit dem die Mindestausstattung abgedeckt werden soll. Die restlichen Kosten werden entsprechend der Fraktionsstärke aufgeteilt (» INFOKASTEN).

Die fraktionslosen Ratsmitglieder Claudius Bartsch (ÖDP), Stephan Haase (NPD) und Peter Oettinghaus (AfL) erhalten zudem künftig Zuwendungen in Höhe von jeweils 1910,34 Euro. Alle genannten Beträge würden – bei einem entsprechenden Ratsbeschluss am Montag – rückwirkend fällig. Da die Linken zudem eine ihnen zustehende Erstausstattung in Höhe von 4830 Euro beantragt haben, wird die Stadtkasse in diesem Jahr mit insgesamt 52 443 Euro belastet.

Ein Freifahrtschein zum Geldausgeben sind auch die neuen Sätze für die Fraktionen nicht. Über alle Ausgaben ist Buch zu führen, um die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel gegenüber dem Bürgermeister im Zweifel nachweisen zu können. Nicht bestimmungsgemäß verwendete Mittel sollen – so der Entwurf – zurückgefordert werden können.