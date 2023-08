Sparkassen-Umstellung: Händler und Gastronomen reagieren – Sonderfall Bautz

Von: Fabian Paffendorf

Händler und Kunden sind verunsichert: Wie hier bei Tee Linden ist am Wochenende nur Barzahlung möglich. © Nougrigat

Händler, Gastronomen und Gewerbetreibende reagieren auf die Sparkassen-Einschränkungen. Klar ist, dass es am kommenden Wochenende bei Zahlungen mit EC-Karte zu Problemen kommen kann - aber nicht zwingend muss.

Lüdenscheid – Konfusion um die Systemfusion: Die technische Zusammenführung der Datenbestände der Sparkassen Hagen-Herdecke und Lüdenscheid bereitet auch der Gastronomie und dem Gewerbe Sorgenfalten. Was geht nun und was geht nicht, wenn am kommenden Wochenende bei der Sparkasse an Volme und Ruhr die bestehenden EDV-Systeme zusammengeführt werden?

Die Fleischerei Geier macht’s schon, das Castello und das Restaurant Heerwiese auch. Der Filmpalast, Tee Linden und weitere folgen: Sie alle informieren ihre Gäste oder Kunden darüber, dass am kommenden Wochenende das Zahlen mit EC-Karte nicht möglich sein wird. Die Gründe dafür, dass nicht nur Sparkassen-Karten, sondern mitunter auch andere EC-Karten vorsorglich nicht zur Zahlung angenommen werden, liegen auch daran, dass durch verschiedene technische Konstellationen Verwirrung entstanden sei, wie Dominic Bucci vom Castello erklärt. Zwar habe man im Restaurant ein EC-Kartenlesegerät eines anderen Anbieters und auch sei darauf hingewiesen worden, dass EC-Karten aller anderen Geldinstitute funktionierten. Aber darüber, welche Probleme es bereiten könnte, wenn das Zielkonto der Transaktionen eines der Sparkasse an Volme und Ruhr ist, sei man nicht umfassend informiert.

Verunsicherung bei Gastronomen und Gewerbetreibenden ist gegeben

„Wenn die Gäste nicht zahlen können, dann sind es am Ende doch wir, die den Frust darüber direkt zu spüren bekommen“, sagt Bucci. Dass da Stress – und unter Umständen auch Ärger – im Verzug sei, glaubt ebenso André Lubba vom Filmpalast. „In erster Linie könnte die Situation am Snackautomaten schwierig werden, wenn da Leute versuchen, mit Sparkassenkarten zu bezahlen, und es nicht funktioniert“, sagt Lubba. Dass die Gutschriften aufs Betriebskonto bei der Sparkasse eventuell Probleme bereiteten, sieht er aber nicht gegeben. „Da am Wochenende selbst eh keine Buchungen stattfinden, wird das Geld bei Kartenzahlung dann wohl ganz gewöhnlich erst zu Wochenbeginn gutgeschrieben werden“, glaubt er.

Anstatt via Homepage und Social Media oder mit Aushängen über die EC-Kartensituation am Wochenende zu informieren, geht Marcus Kaufmann vom Restaurant Heerwiese den ganz klassischen Weg, erklärt den Gästen, die fürs Wochenende schon Tische reserviert haben, die Situation am Telefon, wie er sagt. „Die Hälfte der Leute haben wir schon erreichen können. Natürlich ist das jetzt ein Mehraufwand, aber da kann man nur entspannt bleiben und hoffen, dass das am Ende einfach alles klappt“, sagt Marcus Kaufmann. Im „Worst Case“ müsse man halt im Nachhinein den Kunden eine Rechnung stellen, wenn’s mit der EC-Zahlung vor Ort nicht klappe.

Das sagt die Sparkasse zu den Details der Umstellung

Soweit treffen Gastronomie und Gewerbe also schon Vorkehrungen, um einem vermuteten bösen Erwachen am Wochenende der EDV-Zusammenführung bei der Sparkasse an Volme und Ruhr vorzubeugen. Aber in welchem Maße eine vorauseilende Vorsicht Sinn macht oder auch nicht, kann Volker Schnippering, Sprecher der Lüdenscheider Sparkasse, nun auch nicht vollumfänglich beantworten. Denn alle Angaben, die man zum jetzigen Zeitpunkt über mögliche Einschränkungen machen könne, setzten ebenso voraus, dass die Technik so mitspielt, wie man es erwarte.

Dennoch gebe es einen „Fahrplan“. Alle EC-Kartenlesegeräte – auch die der Sparkassen – sollen am Wochenende wie gewohnt funktionieren. Und aller Voraussicht nach werde es keine Einschränkungen bei Transaktionen geben, bei denen das Zielkonto eines der Sparkasse an Volme und Ruhr ist. „Die Zusammenführung von EDV-Datensätzen ist eigentlich ein Vorgang mit Routine. Aber Garantie, dass alles so läuft wie es soll, kann man im Vorfeld nicht geben“, sagt Schnippering.

Daher habe man bei der Sparkasse an Volme und Ruhr auch ganz bewusst „den Bogen größer geschlagen“, um auf die zu erwartenden Einschränkungen im Zeitraum vom Freitag, 18. August, bis einschließlich Sonntag, 20. August, hinzuweisen. Fest steht: „Bei Sparkassen-Cards der Kunden der bisherigen Sparkassen Lüdenscheid und Hagen-Herdecke kann es von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 0 Uhr, zu Einschränkungen kommen. Karten anderer Institute und Kreditkarten funktionieren“. Im selben Zeitraum kann es an allen Geldautomaten der Sparkasse an Volme und Ruhr zu Einschränkungen kommen. „Dort funktionieren dann auch die Karten anderer Geldinstitute nicht“, erklärt Volker Schnippering.

Sonderfall ist das Bautz-Festival am Wochenende

Eine andere „Baustelle“ sei hingegen das Bautz-Festival am Nattenberg, bei dem die Sparkasse nun ja auch Hauptsponsor ist. Für das Bautz und den Token-Kauf auf dem Festivalgelände gilt demnach:

Bei Zahlungen mit der EC-Karte wird es auf dem Bautz sehr wahrscheinlich nur am Samstag zwischen 00:01 Uhr und 07:00 Uhr zu Einschränkungen kommen.

Es werde keinerlei Einschränkungen für Kunden anderer Banken geben. EC-Karten anderer Geldinstitute seien laut Schnippering auf dem Gelände uneingeschränkt nutzbar. Kreditkarten, auch die der Sparkasse an Volme und Ruhr, könnten uneingeschränkt genutzt werden. Auf dem Festival werden Kreditkarten akzeptiert.

Dennoch bittet die Sparkasse darum, dass sich alle betroffenen Kunden frühzeitig mit Bargeld eindecken sollen, um unnötigem Stress zu vermeiden. Die Lüdenscheider, die das bereits am Mittwoch an den Geldautomaten der Hauptstelle der Sparkasse am Sauerfeld machen wollten, hatten dabei dennoch Stress. Denn die Technik streikte kurzzeitig. Auch wenn der Ausfall nach Angaben der Sparkasse nichts mit der Systemfusion am kommenden Wochenende zu tun hatte: Der denkbar schlechteste Zeitpunkt dafür, wie auch Sparkassensprecher Volker Schnippering einräumte.