Sparkassen-Fusion im MK: Wann kommen die neuen Karten?

Von: Thomas Machatzke

Nach der Versammlung der Zweckverbände (Foto aus Lüdenscheid) hat nun auch das Kartellamt der Sparkassenfusion zugestimmt. © Thomas Machatzke

Nun ist auch die letzte Hürde genommen: Das Bundeskartellamt hat dem Zusammenschluss der Sparkassen Hagen-Herdecke und Lüdenscheid zugestimmt. Ab dem 31. August wird damit aus den beiden Geldinstituten eines: die Sparkasse an Volme und Ruhr.

Lüdenscheid – Die neue Sparkasse ist der Rechtsnachfolger der beiden bisher existierenden Sparkassen, entsprechend gelten auch alle Verträge mit Kunden weiter. Überhaupt ändert sich für den Kunden in den nächsten zwölf Monaten erst einmal nichts. Die technische Fusion der EDV-Systeme soll bis zum August 2023 über die Bühne gegangen sein. Entsprechend werden auch die Kundendaten erst im August 2023 abschließend im gesamten System greifbar sein.

Die alte Sparkasse Lüdenscheid wird dann die Bankleitzahl (BLZ) des größeren Partners in Hagen und Herdecke übernehmen. Das bedeutet: Mit einer neuen Bankleitzahl ergibt sich dann für alle Kunden auch eine neue IBAN für den Zahlungsverkehr, denn die BLZ bildet sich im vorderen Teil der IBAN ab. Ob die Konto-Nummern (hinterer Teil der IBAN) übernommen werden können, ist noch unklar. Klar ist: Bis in den August 2023 hinein werden die Kunden weiterhin mit ihrer alten Karte, auf der noch Sparkasse Lüdenscheid steht, operieren können. „Wenn sich für den Kunden irgendetwas ändert, werden wir dies auch frühzeitig kommunizieren“, sagt Volker Schnippering, Pressesprecher der alten Sparkasse Lüdenscheid.



Für die Mitarbeiter der Sparkassen wird derweil natürlich schon die Zeit vor August 2023 Änderungen mit sich bringen. Allerdings ist hierfür in den Sparkassen die Devise ausgegeben worden, für die Neuerungen so wenig Fahrten wie möglich bemühen zu müssen. Mit anderen Worten: Die Mitarbeiter in Lüdenscheid, Halver, Schalksmühle und Herscheid müssen nicht im großen Stil fürchten, dass ihr Arbeitsstandort nun Hagen oder gar Herdecke sein wird.



Das Zusammenwachsen der Abteilungen ist derweil vorgesehen und ein fließender Prozess. Ab dem 31. August gilt für die neue Sparkasse entsprechend auch ein neuer Geschäftsverteilungsplan. Die Geschäftsbereiche werden neu aufgeteilt in die Kompetenzbereiche der nun fünf Vorstände in der neuen Sparkasse an Volme und Ruhr. Die neue Struktur wird ab September umgesetzt. Für die neuen gemeinsamen Abteilungen sind Abteilungsleiter benannt worden, die entsprechend gefordert sind. Für die praktische Umsetzung der Fusion ist mithin grünes Licht gegeben.



Begleitet wurden die Finanzinstitute in dem Verfahren vor dem Kartellamt von der Dortmunder Kanzlei Spieker & Jaeger. Nach dem jüngsten Zusammenschluss der Sparkassen Dortmund und Schwerte hat diese Kanzlei damit nunmehr den nächsten Zusammenschluss zweier westfälischer Sparkassen erfolgreich begleitet.



„Eines der Kernprobleme eines solchen Zusammenschlusses von Sparkassen liegt darin, dass die rechtlichen Regelungen des Sparkassenrechts einerseits und des Kartellrechts andererseits kaum aufeinander abgestimmt sind. Das Sparkassenrecht sieht nämlich, etwas vereinfacht, vor, dass nur benachbarte Sparkassen fusionieren können – das Kartellrecht bewertet aber gerade den Zusammenschluss auf unmittelbar benachbarten Märkten durchaus kritisch“, erläutert Dr. Thomas Thiede von der Kanzlei.



Sein Kollege Dr. Achim Herbertz ergänzt: „Das Fiasko um die Brücken der Sauerlandlinie hat so womöglich doch noch etwas Gutes bewirkt. Man gelangt derzeit kaum hinreichend schnell aus Lüdenscheid nach Hagen und andersherum aus Hagen nach Lüdenscheid. Der Umstand der unmittelbar benachbarten Märkte dürfte sich so weniger gravierend ausgewirkt haben.“