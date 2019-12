Stern-Center: Frau wartet zu lange auf ihr Geld - als sie sich beschwert, folgt der Schock

Lüdenscheid - Eine Frau aus Halver wollte Geld am Automaten der Sparkasse im Stern-Center holen. Das aber dauerte ungewöhnlich lange. Als sie sich beschweren will, fällt sie aus allen Wolken.

Eine Frau aus Halver benutzte einen Geldautomaten der Sparkasse

Er befindet sich im Stern-Center in Lüdenscheid

Als nicht sofort Geld ausgezahlt wurde, machte sie einen folgenschweren Fehler.

Wenn der Geldautomat das angeforderte Geld nicht sofort ausspuckt, sollten Kunden nicht vorschnell aufgeben, schreibt die Polizei im Märkischen Kreis angesichts eines außergewöhnlichen Vorfalls im Stern-Center in Lüdenscheid.

Eine 32-jährige Frau aus Halver wollte am Sonntag (22. Dezember) gegen 15.20 Uhr Geld an einem der dort befindlichen Automaten der Sparkasse abheben.

Frau will Geld abheben - doch dann passiert eine längere Zeit nichts

Nach Eingabe des gewünschten Geldbetrages und der Pin-Nummer passierte eine längere Zeit nichts: Der Automat schien nicht zu reagieren, schreibt sogar die Polizei in ihrem Bericht. Die ratlose Frau verließ daraufhin die Örtlichkeit - ein folgenschwerer Fehler.

Wenige Minuten später rief sie die Sparkasse an, um sich zu beschweren. Am Telefon erfuhr sie dann, dass sehr wohl Geld ausgezahlt wurde - nur offenbar mit Verzögerung, mit starker Verzögerung.

+ Das © Nougrigat Die Schlussfolgerung: Der nächste vorbeikommende Besucher muss sich die Scheine unberechtigt angeeignet haben. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt wegen einer Unterschlagung. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 02351/90990.

Mehrere Ermittlungsverfahren der Polizei Lüdenscheid

Die Polizei Lüdenscheid hatte auch in anderen Fällen zu tun. Nach dem Tod eines DJs bei einer Techno-Party sind die Ermittlungen zur Todesursache abgeschlossen. Weil ein Zeuge eine Person mit einer Pistole am Fenster sah, kam es in Lüdenscheid an Weihnachten zu einem großen Polizei-Einsatz.

Ein Mercedes-Fahrer übersah eine 16-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß. Eine Frau, die einem Falschfahrer auswich, krachte mit ihrem VW in weitere Autos.