Sparkasse schließt Geldautomaten: Längere Wege „angemessen“

Bargeldversorgung umständlicher

Eigentlich sollte auch der Geldautomat am Standort Wilhelmstraße zum 1. Juli abgeschaltet werden. Nun wird es wohl der 31. Juli werden.

Ein Jahr nach dem Fusionsbeschluss der Sparkassen Hagen-Herdecke und Lüdenscheid zur Sparkasse an Volme und Ruhr läuft nicht alles rund. Insbesondere die Ankündigung von Mitte Mai, zum 1. Juli fünf Geldautomaten-Standorte schließen zu wollen, sorgte bei Sparkassenkunden für Verärgerung.

Lüdenscheid – Brockhauser Weg, Hellersen-Höh, Klinikum, Kluse sowie der Geldautomat außen am Stern-Center / Wilhelmstraße sollten ab 1. Juli geschlossen bleiben. Begründung: gefährdet durch Sprengangriffe. Der Automat an der Wilhelmstraße ist allerdings immer noch „im Dienst“, wenn auch wohl nur übergangsweise. Hierzu teilte ein Sparkassensprecher auf Nachfrage mit: „Wir sind bei diesem Geldautomaten, den wir wegen des Risikos einer Sprengattacke schließen möchten, noch in Kontakt mit dem Vermieter. Wir gehen davon aus, dass der Automat zum 31. Juli geschlossen wird.“

Schließungen sind kein Fusionsphänomen. 2016 erklärte Sparkassenvorstand Markus Hacke noch persönlich und vor Ort die Schließung der Sparkassengeschäftsstelle an der Kluse. Anwohner und Geschäftsleute legten damals Unterschriftenlisten aus und erkämpften sich so zumindest die Umwandlung in einen SB-Standort ab 2017. Nun ist der Standort Geschichte, die Anlaufstelle dicht. Proteste? Keine. Die Zeiten ändern sich.

Damals begründete der Sparkassenvorstand die Reduzierung der Standorte mit „zeitgemäßer Ausrichtung“. Der massiv geförderte Trend zum Online-Banking und zur Kartenzahlung zeigte Wirkung. Diesen Trend verstärkte Corona noch. Und trotzdem: „Kartenzahlung nicht möglich“ sieht man inzwischen wieder häufiger, manchmal spielt auch die Technik nicht mit. Und gerade für kleine Einkäufe bleibt Bargeld beliebt.

Doch die Versorgung mit Bargeld ist auch ein Kostenfaktor für das Geldinstitut. Und Kosten zu senken, ist ebenfalls im Trend. Zum 1. Juli 2021 hatte die Sparkasse in Lüdenscheid acht Geschäftsstellen, neun SB-Center sowie sechs weitere Geldautomaten-Standorte. Auf die Frage, wie das zum 1. Juli 2023 aussehe, antwortet der Sparkassensprecher eher allgemein: „Im Geschäftsgebiet der früheren Sparkasse Lüdenscheid (Lüdenscheid, Halver, Schalksmühle und Herscheid) haben wir in den letzten zwei Jahren eine personenbesetzte Geschäftsstelle in eine SB-Stelle umgewandelt (Rathausplatz). Des Weiteren haben wir vier SB- und zwei Geldautomaten-Standorte aufgrund der Bedrohungslage durch potenzielle Sprengungen geschlossen.“

Online-Trend hat Folgen

Doch die Standorte sind auch durch einen anderen Trend bedroht: Mehr als 70 Prozent der Privatkunden erledigten ihre Bankgeschäfte bereits online, hieß es mit der Schließungsnachricht im Mai zur Begründung aus der Vorstandsetage. Dadurch nimmt der Service-Bedarf offenbar weiter ab. Allerdings lässt sich die Versorgung mit Bargeld nicht online erledigen. Das merkt die Sparkasse gerade am Buckesfeld. Der Standort wurde zum 1. Juli 2021 von einer Geschäftsstelle in ein SB-Center umgewandelt. In letzter Zeit machten zahlreiche Facebook-Nutzer ihrem Unmut Luft, dass die dortigen Automaten immer wieder defekt seien. Klagen über umständliche Wege zum nächsten Automaten werden allerdings auch gekontert mit dem Hinweis, dass man sich längst an Supermarktkassen Bargeld auszahlen lassen könne.

Die Sparkasse selbst sagt zur Ursache: „Am Standort Buckesfeld bereitet uns der Geldautomat mit Einzahlfunktion Probleme. Dieser Automat ist bei Einzahlungen etwas anfälliger. Werden Fremdkörper, wie Büroklammern, oder stark geknickte Scheine eingezahlt, kann es sein, dass der Geldautomat außer Betrieb geht. In der Folge läuft der andere Geldautomat „leer“. Dazu kommt, dass unser aktueller Dienstleister für die Reparaturen bei Störungen eher lange Vorlaufzeiten benötigt. Hier erwarten wir durch den Wechsel des Dienstleisters zum 1. Januar 2024 deutliche Verbesserungen.“

Derweil kursiert ein Tipp im Netz, gegenüber am Volksbank-Standort Geld abzuheben und sich die Kosten von der Sparkasse erstatten zu lassen. Das allerdings funktioniere nicht, betont der Sprecher des Geldinstituts. Es gebe mit der Volksbank keine Vereinbarung zur Kostenübernahme bei Verfügungen am Volksbankautomaten am Buckesfeld.

Im Sparkassengesetz ist unter anderem die Rolle der Sparkassen als geld- und kreditwirtschaftlicher Versorger der Bevölkerung und Wirtschaft definiert. Die sieht der Sprecher auch nicht gefährdet. Die Standortschließungen basierten auf Empfehlungen des Bundes- und Landeskriminalamtes. Aber: „Auch mit der reduzierten Anzahl von Geldautomaten kommen wir den Anforderungen, die sich aus dem Sparkassengesetz ergeben, nach. Für die Kunden ergeben sich nach den Standort-Schließungen zum 30. Juni 2023 100 m bis 2,4 km Luftlinie Entfernung bis zum nächsten Geldautomaten – das halten wir immer noch für angemessen.“

Kürzer sind die Wege offensichtlich in anderer Hinsicht geworden: Seit der Fusion sind Sparkassenmitarbeiter abgewandert – vorzugsweise zur Stadt- bzw. Kreisverwaltung. Doch die Fluktuation sei „nicht außergewöhnlich gestiegen“, heißt es. „Wir führen sie deshalb nicht ursächlich auf die Fusion zurück. Natürlich werden bei Kündigungen die Motive hinterfragt und mit den Beschäftigten gesprochen. Die öffentlichen Arbeitgeber zählen grundsätzlich schon immer zu unseren Mitbewerbern um qualifiziertes Personal. Der Fachkräftemangel und die vermehrten Stellenausschreibungen der öffentlichen Arbeitgeber spielen aktuell eine große Rolle.“

Dass nun auch noch ausgerechnet über das Bautz-Wochenende die „technische Fusion“ mit allen möglichen Einschränkungen durchgezogen wird, spricht nicht für die Wertschätzung Lüdenscheider Belange. Aber es spricht zumindest dafür, sich rechtzeitig mit genug Bargeld auszustatten.