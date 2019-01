Noch keine Engpässe an den Geldautomaten

Lüdenscheid - Mit dem Streik der Geldkuriere will die Gewerkschaft Verdi den Bargeldverkehr in Deutschland „erheblich stören“, hieß es noch Anfang der Woche. Doch in Lüdenscheid sind die Engpässe aktuell überschaubar, wie der Sprecher der Sparkasse, Thomas Meermann, sagt.

Nur an einem einzigen der 30 Automaten in der Kreisstadt gab es einen Tag, am Mittwoch in der Worth, kein Bargeld. Meermann: „Aber wir haben schon eine gewisse Sorge, weil wir nicht wissen, wie der Tarifstreit in der Branche sich entwickelt.“

Die 30 Geldautomaten in Lüdenscheid sind auf 17 Standorte verteilt. Elf Automaten davon sind Selbstbedienungs-Terminals – ohne Geschäftsstelle in der Nähe, also in Supermärkten oder im Stern-Center.

Diese Geräte werden laut Meermann ausschließlich von den Geldtransporteuren bestückt. „Da haben wir auch keinen Zweitschlüssel.“ Die Automaten in den Geschäftsstellen der Sparkasse werden von den Beschäftigten mit Bargeld befüllt.

Allerdings kann die Sparkasse nach Meermanns Worten über Datenleitungen den Geldbestand prüfen und benachrichtigt das Transportunternehmen. Die Fahrer holen dann Geldschein-Bündel aus einem der Depots der Bundesbank und „füttern“ die Automaten vor Ort.

In ihrem gesamten Geschäftsgebiet – neben Lüdenscheid also auch in Halver, Schalksmühle und Herscheid – betreibt die Sparkasse 43 Geldautomaten. Dort finden nach Meermanns Angaben pro Jahr insgesamt 2,4 Millionen Auszahlungen statt. Welche Summen dabei per Selbstbedienung abgehoben werden, darüber schweigt die Sparkasse aus Sicherheitsgründen, wie Meermann sagt.

Ob die Kunden sich weiter zuverlässig mit Bargeld eindecken können, hängt vom Verlauf der Tarifrunde ab. Thomas Meermann: „Im Moment sind wir noch gut aufgestellt. Auch das Wochenende müssten wir problemlos überstehen.“