Sparkasse schließt Briefschließfächer

LÜDENSCHEID - Es gibt sie noch, die Kunden, die im Zeitalter von Automatenservice und Online-Banking ihre Kontoauszüge im persönlichen Briefschließfach im Sparkassen-Foyer am Sauerfeld abholen. Den Inhabern wurde zum Jahresende gekündigt. „300 Fächer existieren noch, 50 sind vielleicht belegt“, sagt Sparkassen-Sprecher Thomas Meermann.

Einer der wuchtigen Metallkästen wurde bereits abgebaut, der zweite soll folgen. „Sie sind nicht mehr zeitgemäß und zu kostenintensiv“, erklärt Meermann. Die Auszüge werden von den Sparkassen-Mitarbeitern manuell einsortiert. Das aber sei längst viel zu aufwendig geworden.

Während seiner Ausbildungszeit hätten diese Fächer noch einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Zigtausende von Kunden erhielten ihre Informationen über Soll und Haben in die eigenen Schließfächer gelegt. „Das war jeden Morgen mit einem immensen Arbeitsaufwand verbunden.“ Der aber lohne sich gerade für wenige Kunden nicht mehr. „Wir verabschieden uns von einem Anachronismus.“

Heute stünden den Kunden rund um die Uhr die Auszugsdrucker im Foyer zur Verfügung oder aber, bequem von zu Hause aus, das Online-Banking. „Wir freuen uns natürlich, wenn die Kunden ihre Sparkasse aufsuchen, aber von diesem Briefservice müssen wir uns endgültig trennen. Es macht keinen Sinn mehr.“

Die ebenfalls im Eingangsbereich platzierten Briefschließfächer dürften aber nicht verwechselt werden mit den Tresorschließfächern im gesicherten Bereich. „Die erfreuen sich großer Beliebtheit, und deswegen haben wir dieses Angebot in der Hauptstelle auch ausgeweitet.“

Dort würden wichtige Dokumente, Schmuck oder wertvolle Sammlungen deponiert. „Wir tragen damit dem wachsenden Sicherheitsbedürfnis der Menschen Rechnung.“ Die vielen Haus- und Wohnungseinbrüche hätten vermehrt Kunden bewogen, einen entsprechenden Tresor anzumieten.

Der Unterschied zwischen den Tresor- und den reinen Brieffächern sei mitunter auch kriminellen Zeitgenossen nicht klar. In der Vergangenheit seien häufiger die Briefkästen aufgebrochen worden – vor Jahren auch einmal in Lüdenscheid –, aber statt der erhofften Preziosen seien den Ganoven nur Kontoauszüge in die Hände gefallen.