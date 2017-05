Sparkasse eröffnet Beratungscenter an der Lennestraße

Lüdenscheid - „Wir sind auf dem richtigen Weg und ich bin zuversichtlich, dass dieser Standort gut angenommen wird.“ Mit diesen Worten eröffneten am Donnerstag Markus Hacke und sein Vorstandskollege Thorsten Haering das neue Sparkassen-Beratungscenter an der Lennestraße.

Einen „Tag der Freude“ nannte Hacke die Fertigstellung der Räume im Haus der Stadtwerke, in denen immerhin fünf dezentrale Geschäftsstellen – Oberrahmede, Kluse, Worth, Wehberg und Gevelndorf – zusammengelegt wurden.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, betonte Hacke und hob in seiner Eröffnungsrede noch einmal die Historie der fünf Filialen und ihren Stellenwert für die Menschen vor Ort hervor. Er erläuterte aber auch, dass sich das Verhalten der Kunden verändert habe, vieles mittlerweile online von zu Hause aus erledigt werde, andererseits aber der Beratungsbedarf gestiegen sei. „Die Kunden benötigen heute eine ganzheitliche Beratung – und zwar in einem optimalen Umfeld“, verwies Hacke unter anderem auf eine verkehrsgünstige Lage, Barrierefreiheit, Parkplätze sowie helle Beratungsräume mit großer Diskretion.



Und eben diese sind in einer viermonatigen Bauzeit entstanden: 19 Kundenberater kümmern sich in zehn Beratungsräumen sowie an einer großen zentralen Theke um die Belange der Kunden. Weil die SB-Bereiche an vier der alten Standorte erhalten geblieben sind (Kluse, Worth, Gevelndorf und Wehberg), ist der neue SB-Bereich nur während der Öffnungszeiten des Beratungscenters zugänglich. Und das gilt auch für den neuen Energietreff der Stadtwerke: Dieser findet sich gleich nebenan auf gleicher Ebene und soll den Standort Rathausplatz mit dem gesamten Leistungsspektrum ergänzen. Hacke: „Wir setzen damit eine erfolgreiche Partnerschaft fort.“