Sparkasse: Automaten-Standorte bleiben

Lüdenscheid - Die Sparkasse konzentriert sich, bleibt aber trotzdem in der Fläche – zumindest mit Geldautomaten. In der Kluse, am Wehberg und in Gevelndorf bleibt somit nach langen Überlegungen zumindest eine Grundversorgungs-Anlaufstelle für die Kunden erhalten.

Das war die Kernaussage der Sparkassenvorstände Markus Hacke und Thorsten Haering, als sie am Donnerstag die Baustelle des neuen Beratungscenters an der Lennestraße besuchten. Das wird am 2. Mai eröffnet. Am Freitag, den 28. April, 14.15 Uhr werden im Zuge dessen die fünf Geschäftsstellen Kluse, Worth, Oberrahmede, Gevelndorf und Wehberg geschlossen. Ihr Beratungsangebot wird dann künftig an der Lennestraße konzentriert.

Viele Kunden an der Kluse am Wehberg, und in Gevelndorf dürften damit aufatmen. Gerade an der Kluse hatte sich frühzeitig Protest geregt, als die Geschäftsstellenschließungspläne im August bekannt gegeben worden waren. Als Todesstoß für die umliegenden Geschäfte werteten damals die Kluser Anlieger das Vorhaben der Sparkasse, sich ersatzlos aus dem Stadtteil zurückzuziehen. Sie machten ihrem Unmut Luft, gaben auch Unterschriftenlisten ab. Und warteten.

Nach internen Diskussionen und nach Auswertung der Nutzungszahlen sei nun die Entscheidung gefallen, ein gewisses Serviceangebot aufrechtzuerhalten. Einzig der Standort Oberrahmede werde wie geplant ohne weiteres Serviceangebot geschlossen. Kluse und Wehberg behalten jeweils einen Geldautomaten im Foyer der bisherigen Geschäftsstellen. Der SB-Bereich der Geschäftsstelle an der Glatzer Straße in der Worth ist dann weiterhin rund um die Uhr mit Zugang zum Geldautomaten, zum Kontoauszugsdrucker und SB-Terminal geöffnet. In Gevelndorf sucht man einen neuen Standort, da der bisherige Mietvertrag zum 30. September ausläuft. Bis dahin bleibt der Geldautomat in der bisherigen Geschäftsstelle. Hier sei man aber zuversichtlich, dass es eine Lösung geben werde. Die Geschäftsstelle im Oeneking geht, wie vorgesehen, erst später – 2018 – in einem neuen SB-Center an der Kölner Straße auf.

Im Gegenzug wird das zusätzlich geplante SB-Center an der Altenaer Straße (Bereich Aldi/Schafsbrücke) nicht umgesetzt. Der Standort Lennestraße wird zu den üblichen Sparkassen-Geschäftszeiten geöffnet sein.