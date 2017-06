Spanner im Freizeitbad Nattenberg erwischt

Lüdenscheid - Bei ihren Ermittlungen gegen einen sogenannten Handy-Spanner bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Gesucht wird eine bislang namentlich nicht bekannte Zeugin.

Bei ihren Ermittlungen gegen einen sogenannten Handy-Spanner bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Am Donnerstag, gegen 15.15 Uhr, hatte sich eine 16-Jährige Lüdenscheiderin in einer Umkleidekabine des Familienbades Nattenberg eingeschlossen, um sich umzuziehen. Da bemerkte sie, wie ein Mann sie über die Kabinen-Trennwand hinweg mit einem Smartphone fotografierte. Die 16-Jährige wandte sich umgehend an eine zufällig anwesende bislang unbekannte Zeugin und stellte mit ihr den mutmaßlichen Täter zur Rede.

Kurze Zeit später traf die Polizei ein. Doch zu diesem Zeitpunkt war die Zeugin nicht mehr zugehen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Einsatzprotokoll um einen 33-jährigen Lüdenscheider.

Die Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02351/90995315 oder 90990 in Verbindung zu setzen.