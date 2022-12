Spätes Manöver hievt Kommunalen Ordnungsdienst noch in den Haushalt

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Oliver Fröhling und die CDU setzten sich in der KOD-Frage letztlich durch, der Kommunale Ordnungsdienst hat es doch noch in den Haushalt 2023 geschafft. © Machatzke, Thomas

Die Entscheidung fiel hinter verschlossenen Türen: Nachdem sich die Fraktionen auf ein Modell der Gegenfinanzierung geeinigt haben, schafft es der Kommunale Ordnungsdienst doch noch in den Haushalt 2023. Die CDU bekommt ihren Willen.

Lüdenscheid – In direkter Nachbarschaft der Eisbahn, im Ratssaal des Lüdenscheider Rathauses, holten die Mitglieder des Stadtrates am späten Montagnachmittag doch noch jene Kuh vom Eis, die sich zuletzt partout nicht hatte bewegen lassen wollen. Auf den letzten Drücker hievte der Rat – gegen die Stimmen von Linken und ÖDP – doch noch die 600 000 Euro für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) in den Haushalt 2023, folgte damit dem Antrag der CDU-Fraktion, die gedroht hatte, andernfalls dem Haushalt nicht zustimmen zu wollen.



Am Ende stand in dieser Causa nach intensiven Gesprächen hinter verschlossenen Türen noch eine gemeinsame Beschlussvorlage, die eine Gegenfinanzierung für diese Investition in Sicherheit und Ordnung enthielt und es so den Fraktionen der Ampelparteien erleichterte, diesem späten Haushaltsmanöver zuzustimmen.

Die Stadt wird – wie vom Beigeordneten Fabian Kesseler vorgeschlagen – nun fünf stationäre Anlagen zur Überwachung von Rotlichtverstößen mit integrierter Überwachung von Geschwindigkeitsverstößen aufbauen und zudem einen mobilen Trailer zur Geschwindigkeitsüberwachung anschaffen.

Spätes Manöver hievt Kommunalen Ordnungsdienst noch in den Haushalt

Das Geld, das durch diese Maßnahmen für mehr „Verkehrssicherheit im fließenden Verkehr“ in die Stadtkasse fließt, soll zur Deckung der Ausgaben für den KOD genutzt werden. Zwölf neue Stellen sollen nach der Vorlage für den neuen KOD geschaffen werden. Das im Mai vorgestellte Konzept, unter anderem auch die Kooperationsvereinbarung mit der Kreispolizeibehörde, kann damit nun 2023 umgesetzt werden.

Zurück zur Gegenfinanzierung: Die fünf stationären Blitzer werden an vier Kreuzungen ihre neue Heimat finden: Gleich zwei sollen am Lennekreuz (Lennestraße in Richtung Rahmedestraße und Rahmedestraße in Richtung Lennestraße) aufgestellt werden, dazu jeweils eine an der Kreuzung Heedfelder Straße/Im Olpendahl (Fahrtrichtung Kreishaus), an der Herscheider Landstraße (Einmündung Paulmannshöher Straße, Fahrtrichtung Bräuckenkreuz) und am Bräuckenkreuz selbst, hier auf der Hochstraße in Richtung Herscheider Landstraße.



Und damit also war die Kuh vom Eis, so stimmte auch die CDU-Fraktion nach den sechs Haushaltsreden, die erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder gehalten wurden im Ratssaal, dem Haushaltsentwurf von Kämmerer Sven Haarhaus letztlich zu. Gegenstimmen erhielt Haarhaus zwar von der Fraktion Die Linke. Eine breite Mehrheit war es trotzdem für einen Haushalt, der nun auch noch einen Platz für den KOD gefunden hat. Gut für Haarhaus, gut für die CDU, und auch gut für den Weihnachtsfrieden im Rat.