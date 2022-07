Ehemaliges Kaufhaus Adler: Space Plus kann doch noch nicht im August eröffnen

Von: Susanne Kornau

Die Büroarbeitsplätze auf Zeit werden funktional eingerichtet, wie Philipp Fahrig in Hagen zeigt. © Sebastian Schmidt

Flexibles Arbeiten liegt im Trend. Seit Corona sich unter anderem als Teststrecke für bürofernes Arbeiten erwiesen hat, sehen Coworking-Anbieter nicht nur in Großstädten Wachstumspotenzial. Pionier in der Bergstadt war – noch vor Corona – der IT-Unternehmer Jens Braeuker mit seinem Angebot in der Villa Humboldt.

Lüdenscheid – Anfang 2019 etablierte er die Möglichkeit des flexiblen Büros, die Idee vom Arbeiten, Lernen und Konferieren in wechselnden Bürogemeinschaften unter einem Dach. Auch die Mietzeiten für die Büroarbeitsplätze sind bei solchen Angeboten flexibel. Das Konzept begann vielversprechend, konnte sich aber wegen der Pandemiefolgen nicht halten. Doch noch in diesem Jahr will nun das Unternehmen Space Plus Store in Lüdenscheid wieder eine Möglichkeit zum Coworking schaffen, kombiniert mit einem Angebot von Lagerflächen für den privaten oder gewerblichen Nutzer. Das beginnt mit einem halben Quadratmeter Fläche im Spind und reicht bis zu Lager-Boxen mit bis zu 20 Quadratmetern oder bei Bedarf auch mehr.

Die Nachfrage scheint da zu sein, wie Umfrageergebnisse des Plattner-Instituts zu den Wünschen der Lüdenscheider an ihre Innenstadt bestätigen. Demnach, so erfuhr auch der Stadtrat bei der Vorstellung dieser Ergebnisse (wir berichteten), sprechen sich 43,7 Prozent der Befragten für eine Ausweitung von Coworking-Spaces aus. Jedenfalls fand der Anbieter Space Plus an der Schillerstraße 3 den geeigneten Standort für seine Pläne – und kaufte das Gebäude. Dort war zuvor bekanntlich der Adler-Modemarkt untergebracht, der Ende Oktober 2021 seine Lüdenscheider Filiale schloss. Seitdem steht der Komplex allerdings leer und es wirkt nicht so, als hätte sich schon irgendetwas bewegt.

Expansion läuft nicht so schnell wie vom Vertriebsleiter erhofft

Noch immer weist eine einsame Schaufensterpuppe auf die Mode-Vergangenheit hin. Kein Hinweis auf die neuen Nutzungspläne sind zu finden, keine Bauarbeiten zu sehen. „Es hat sich alles ein bisschen verzögert“, räumt Philipp Fahrig ein. Der Vertriebsleiter von Space Plus agiert von der Hagener Niederlassung aus. Die Expansion laufe nicht überall so schnell wie erhofft: „Wir hinken an mehreren Standorten hinterher, das ist das Problem.“ Auch in Dortmund und Nürnberg verzögerten sich Eröffnungstermine, gerade weil sie von mehr oder weniger umfangreichen Umbauarbeiten – und den erforderlichen Genehmigungen – abhingen.

Ursprünglich hatte das Unternehmen nach kurzer Umbauzeit bereits im Mai 2022 eröffnen wollen. Im Moment wird auf der Internetseite die Eröffnung im August angekündigt. Tatsächlich wird es nun wohl aber November werden. So sei zumindest der Plan, bekräftigt Philipp Fahrig im Gespräch. Kurzfristig wolle man nun die Schaufenster abkleben und mit dem Space-Plus-Logo mit seinem großen A sowie den Firmenfarben schwarz und gelb gestalten – und damit „das Signal geben, dass wir kommen“. Jetzt sehe es tatsächlich etwas trostlos aus, räumt er ein. Die baulichen Veränderungen werden unter anderem auch die Parkplatzzufahrt an der Freiherr-vom-Stein-Straße betreffen. Das werde man etwas großzügiger gestalten, um Lagerflächen-Kunden die Anfahrt zu erleichtern. Zur Schillerstraße hin wird der Eingang zur Coworking-Space liegen – ganz, wie es sich für ein richtiges Büro gehört, „mit einer Kaffeebar“.