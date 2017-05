Sozialwahl: Robert Daniel möchte Ehrenamt als Berater fortführen

+ © K. Zacharias Robert Daniel ist ehrenamtlicher Versichertenberater. Weil er diese Arbeit fortführen möchte, wirbt er für die Sozialwahl. © K. Zacharias

Lüdenscheid - Seit 22 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich in allen Fragen rund um Versicherung und Rente. Er nimmt Anträge auf, beantwortet Fragen oder lässt den Rentenanspruch berechnen. Ob Robert Daniel dieses Ehrenamt als Versichertenberater für die Deutsche Rentenversicherung Bund auch in Zukunft ausüben kann, darüber entscheidet in diesem Monat die Sozialwahl.