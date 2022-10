Sozialversicherungsbetrug in Millionenhöhe: Bauunternehmer vor Gericht

Von: Thomas Krumm

Der Angeklagte soll zwischen Januar 2018 und April 2022 als „verantwortlich Handelnder“ von drei Lüdenscheider Bauunternehmen Mitarbeiter „schwarz“ beschäftigt haben. © Privat

Sozialversicherungsbetrug in Millionenhöhe wird einem Bauunternehmer (50) aus Lüdenscheid vorgeworfen, der sich seit gestern vor der großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Hagen verantworten muss.

Lüdenscheid – Der Angeklagte soll zwischen Januar 2018 und April 2022 als „verantwortlich Handelnder“ von drei Lüdenscheider Bauunternehmen Mitarbeiter „schwarz“, also ohne Anmeldung bei der Sozialversicherung beschäftigt haben.



Die Anklage listet 112 Fälle des „Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt“ auf. Wegen ähnlicher Taten hatte die Kammer den Angeklagten am 2. Juli 2021 zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Sollten sich die Vorwürfe auch diesmal bestätigen, droht ihm eine erheblich längere und vollstreckbare Freiheitsstrafe.



Bei einem internen Rechtsgespräch der Richter mit dem Staatsanwalt und den beiden Verteidigern wurde das Feld für ein mögliches Strafmaß für den Fall eines Geständnisses abgesteckt. Die Kammer stellte dem Angeklagten für den Fall einer Verständigung ein Gesamtstrafmaß zwischen fünf und sechs Jahren in Aussicht. Sollte er Mittäter und Beteiligte benennen, könnte er das Strafmaß um sechs Monate vermindern.



Weitere 13 Verhandlungstage sind angesetzt

Auch finanzielle Wiedergutmachungen lassen Richter milder auf Wirtschaftsstraftaten blicken. Nach der internen Beratung über den Fall zeichnete sich ein Geständnis des Angeklagten ab: „Wir stimmen dem Verständigungsvorschlag der Kammer zu“, erklärt Verteidiger Dr. Thomas Heil. Er wolle mit seinem Mandanten „eine Art Grundgerüst für die geständige Einlassung erarbeiten“.



Ein Geständnis könnte die Arbeit der Kammer erheblich erleichtern. Bisher haben die Richter weitere 13 Verhandlungstage bis zum 3. Februar eingeplant, um die Bücher und Bilanzen zu prüfen und Betrugsmanöver aufzuklären. Das Geständnis des Angeklagten könnte den Prozess verschlanken. Erfahrungsgemäß müssen dennoch viele Akten und Zahlen gewälzt und noch mehr Dokumente gelesen und verlesen werden, um die Vorwürfe gerichtsfest aufzuklären.



Die Anklage geht davon aus, dass der Unternehmer Gefälligkeitsrechnungen sogenannter Servicefirmen in Anspruch genommen hat. Für die gibt es keine Gegenleistungen auf irgendeiner Baustelle. Die gezahlten Rechnungsbeträge gelangen abzüglich einer Provision für die Servicefirmen zurück an den Bauunternehmer, der mit dem Geld seine Schwarzarbeiter bezahlen kann – ohne die Last zusätzlicher Sozialabgaben. Durch die Rechnungen der Servicefirmen kann er seine auf diesem Wege tatsächlich entstandenen Kosten aber dennoch steuerlich geltend machen. Der Zweck dieses Vorgehens sei es gewesen, „Schwarzlohnzahlungen zu verschleiern“, warf der Staatsanwalt dem Angeklagten vor. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.