Sozialpolitischer Aschermittwoch: „Afghanistan ist nicht sicher“

Im Gespräch: Dr. Rainer Kascha vom „Paritätischen“ in NRW befragte die gebürtige Afghanin Zohra Soori-Nurzad zu ihren Erfahrungen in Deutschland und Afghanistan. Im Hintergrund: Akteure des Trios Hamam Abbiad, das an diesem Abend die Musik beisteuerte.

Lüdenscheid - Der Aschermittwoch ist traditionell ein Tag, an dem brisante politische und gesellschaftliche Themen ins Blickfeld rücken. So war es nun auch wieder beim Sozialpolitischen Aschermittwoch des „Paritätischen“ (früher Paritätischer Wohlfahrtsverband). Zum inzwischen 17. Mal hatte die Organisation zu dieser Art Veranstaltung gebeten. Diesmal ging es um die Situation und Integration von Flüchtlingen.

Der Titel des Treffens: „Auf dem Weg von der Willkommenskultur zur Willkommenstruktur“. Die Resonanz auf die Einladung war wieder gewohnt stark. Die rund 100 Besucher im Karl-Reeber-Seniorenzentrum zeigten das. Vor allem Abgesandte jener Jugend-, Sozial-, Senioren- und Behinderteneinrichtungen im Kreis, die sich dem „Paritätischen“ angeschlossen haben, bildeten die Gästeschar.

Anders als in der Vergangenheit gab es diesmal aber keinen Hauptreferenten. Stattdessen befragte Dr. Rainer Kascha vom „Paritätischen“ NRW in vier Interview-Runden Menschen, die mit der Materie von Flucht und Integration zu tun haben.

Dabei berichtete auch die gebürtige Afghanin Zohra Soori-Nurzad, die in Deutschland eine neue Heimat gefunden hat. Etwa darüber, welche Vorbehalte ihr als Migrantin am Gymnasium in Deutschland entgegenschlugen. Mittlerweile unterstützt Zohra Soori-Nurzad mit dem Verkauf von Textilien Frauen und Kinder in Afghanistan. Angesichts der neuen deutschen Abschiebepraxis sagt sie: „Afghanistan ist überhaupt nicht sicher.“

Stefan Weisheit vom SOS-Kinderdorf äußerte sich zur Lage von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. 18 dieser jungen Menschen leben derzeit im SOS-Kinderdorf. Birgit Nebert vom Kommunalen Integrationszentrum Märkischer Kreis klärte über die Vermittlung von Flüchtlingskindern an Schulen auf, Michael Wirth vom Psychosozialen Zentrum der Diakonie über die Bewältigung von Fluchterlebnissen.

Mehrere Botschaften waren an diesem Abend zu hören. Einige davon: Sprach- und Integrationsangebote sind für die Flüchtlinge ungemein wichtig. Ebenso wie der Kontakt zu ihrer oft verstreuten Familie, der meist nur per Smartphone möglich ist. Michael Wirth erinnerte derweil an die jüngsten Gesetzesverschärfungen. Mit denen, so seine Worte, „haben wir uns von einer Willkommenskultur verabschiedet – zugunsten einer Kultur der Abschottung.“