Angst vor Menschen: Betroffene gründen Selbsthilfegruppe

Lüdenscheid - Wer keine Ängste hat, werfe den ersten Stein. Kinder fürchten sich vor dem Monster unterm Bett. Frauen kreischen hysterisch beim Anblick einer noch so harmlosen Spinne. Diese Ängste sind gesellschaftlich akzeptiert. Was aber, wenn Menschen Angst vor der eigenen Spezies haben?

Ihr Arbeitgeber möchte sie zu einem Seminar schicken. Eine Chance? Nein, der Weltuntergang für die Lüdenscheiderin. Sie bricht zuhause weinend zusammen und fasst den Entschluss zu kündigen. Sie kann es nicht ertragen, fremden Menschen zu begegnen, sich mit denen zu unterhalten oder die angedrohten Rollenspiele zu spielen. Stattdessen präferiert sie die Arbeitslosigkeit. Aus der mit Mitte 40 herauszukommen, ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Das weiß sie – und es macht Klick. Bei ihr selbst und bei ihrem Ehemann. Der überredet sie, sich Hilfe zu suchen. Und so sitzt sie an diesem späten Mittwochnachmittag in einem kleinen Raum im Selbsthilfezentrum des Paritätischen in Lüdenscheid. „Fremde Menschen sind für mich der Horror“, sagt sie. Lange nachdenken muss sie über diese Worte in der Vorstellungsrunde nicht, zu bewusst ist ihr die Phobie.

Sozialphobie ist die Angst vor der eigenen Spezies, davor, sich zu blamieren, etwas falsch zu machen, nicht gut genug zu sein, ausgelacht und abgewertet zu werden. Außerdem Angst vor der eigenen Angst. Und noch mehr Angst, dass die anderen Menschen die Angst bemerken.

Sozialphobie Grund für Depressionen

Ende 20 ist der Mann, der neben der Lüdenscheiderin sitzt. Er könnte gerade die vielleicht aufregendste Zeit seines Lebens verbringen: auf Partys gehen, Menschen kennenlernen, Beziehungen führen, sich selbst verwirklichen. Stattdessen: „Ich bin seit Jahren krankgeschrieben und wünsche mir eine Ausbildung.“ Mit Programmieren, Gitarrespielen und Kochen verbringt er seine Zeit, „eben Aktivitäten, die man einzeln macht“. Er sagt: „Ich war lange zu depressiv, um zu merken, dass ich eine soziale Phobie habe. Dabei ist die Sozialphobie der Grund für meine Depressionen.“ Spricht er mit Fremden, hat er Angst davor, etwas falsch zu machen. Diese Angst lähmt ihn so sehr, dass der eigentlich sehr eloquente Mann Probleme mit der Artikulation hat. „Hinterher bin ich total fertig wegen des Stresses.“

Angst ist eine Volkskrankheit, über die kaum gesprochen wird. Viele der Menschen, die von ihrem Leiden berichten, wollen anonym bleiben. Wer am Körper erkrankt, wird ernst genommen. Wer an der Seele erkrankt, wird immer noch häufig ermahnt, sich zusammenzureißen. Wie klingt das auch? „Ich habe Angst.“ Es klingt nach Schwäche, so die Befürchtung. Inzwischen geht man davon aus, das etwa zehn Prozent aller Menschen in Deutschland im Laufe ihres Lebens unter einer sozialen Phobie leiden. So steht es in der „Bibel“ der Psychiater und Psychotherapeuten, dem „Pschyrembel Psychiatrie“.

Angst, sich kurz vorzustellen

Sich vorstellen. Etwas über die eigene Person erzählen. Name, Alter – mehr nicht. Das ist schon so zu viel des Guten. „Da wäre ich dann schon an meine Grenze gekommen“, erzählt der Dritte dieser Runde. Er lacht – wahrscheinlich, um seine grenzenlose Scham zu verstecken. Dann gerät er, der sich bei diesem Gründungstreffen der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Sozialphobie zurückgehalten hat, in einen Redeschwall: Er sei einsam, seine Beziehungen seien „in die Binsen gegangen“, jetzt komme er mit dieser Isolation nicht mehr klar. Er hoffe, dass sich noch mehr als diese vier Teilnehmer der Selbsthilfegruppe anschließen werden. „Je größer die Gruppe ist, desto anonymer bin ich.“

Es gibt keinen Menschen, der frei von Angst ist. Angst rettet uns Menschen ständig das Leben, wenn wir auf der Straße nach rechts und links schauen, uns auf einem steilen Weg am Geländer festhalten oder nachts die Haustür abschließen. Ohne dass es uns immer bewusst ist, führt uns Angst durch das mitunter gefährliche Leben.

"Lebe unter meinen Möglichkeiten"

Nimmt die Angst überdimensionale Ausmaße an, wird das schädlich. „Ich lebe unter meinen Möglichkeiten“, beschreibt der vierte Teilnehmer der Selbsthilfegruppen die Auswirkung auf sein Leben. Die sozialen Ängste hindern ihn am Entfalten und am Glücklichsein. Seit er sich in Altersteilzeit befindet, igelt er sich ein. „Mein Zuhause ist wie ein Gefängnis“, sagt er. Er würde gerne andere Menschen kennenlernen, hat aber Angst, dass die ihn uninteressant finden. Daher verbringt der Ehemann und Vater zweier Kinder viel Zeit im Wald, beim Angeln, Lesen und Trompete spielen. Weil er „noch ein paar Jahre zu leben“ hat, greift er nun nach jedem Strohhalm, der ihn aus dieser Lage retten könnte.

Dieser Strohhalm, die Rettung aus der sozialen Phobie, könnte die Selbsthilfegruppe des Paritätischen werden. Menschen, die Angst vor Menschen haben, sollen sich treffen, um sich gegenseitig zu helfen? „Das ist ein bisschen so, als würden sich Alkoholiker auf ein Bier treffen“, sagt der Ende-20-Jährige und lacht. Das Paradoxon ist den Teilnehmern bewusst, zu groß ist aber deren Verzweiflung, es nicht alleine aus der Isolation zu schaffen.

Vom Konzept Selbsthilfe überzeugt ist die Diplom-Sozialpädagogin Brigitte Wiesner-Ganz. Die Fachkraft der Kontaktstelle an der Friedrichstraße begleitet die neu gegründete Gruppe bei ihren ersten Treffen, um einen organisatorischen und strukturellen Rahmen zu schaffen. Gemeinsam mit den vier Teilnehmern bespricht sie, dass die Treffen zunächst mittwochs ab 16.30 Uhr in der Kontaktstelle stattfinden werden. Außerdem will sie ihnen Gesprächsleitlinien und -ideen an die Hand geben, damit das Konzept der Selbsthilfe aufgeht. „Ich hoffe, dass ich Sie alle in der nächsten Woche wiedersehen werde“, sagt sie mit einem Blick, der zugleich Hoffnung und Skepsis auszudrücken scheint.

Wer sich der Gruppe der Menschen mit Sozialphobie ebenfalls anschließen möchte, meldet sich am besten in der Kontaktstelle unter der Rufnummer 02 35 1/ 39 05 26 oder per E-Mail anmaerkischer-kreis@paritaet-nrw.org