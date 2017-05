Ausschuss: Zuschüsse für Sozialverbände

LÜdenscheid - Der Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie hat am Dienstag einstimmig für Zuschüsse von insgesamt 6100 Euro an fünf Sozialverbände gestimmt.

Das bedeutet, dass der VdK-Stadtverband (Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer) in diesem Jahr 3320 Euro und der VdK-Ortsverband Rahmede 180 Euro bekommt. Geld bekommen auch verschiedene Ortsverbände des Sozialverbandes Deutschland (SoVD). 1587 Euro gehen an den Ortsverband Lüdenscheid, 580 Euro an den Ortsverband Oberes Versetal und 433 Euro an den Ortsverband Rahmedetal.

In der Begründung der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung heißt es dazu, dass in einem Gespräch am 1. Juli 2010 aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes eine Kürzung der Zuschüsse ab 2011 um 20 Prozent vereinbart worden war.

„Ab 2012 sind in Absprache mit den Ortsverbänden des SoVD die städtischen Mietzuschüsse an den Kreisverband und den Ortsverband Oberes Volmetal entfallen“, heißt es weiter. Der Betrag in Höhe von 2600 Euro werde deshalb anteilig anhand der Mitgliederzahl zum 31. Dezember unter den drei SoVD-Ortsverbänden aufgeteilt. Laut Vorlage handelt es sich bei dieser Maßnahme zur finanziellen Förderung der Wohlfahrtspflege um eine freiwillige Aufgabe, für die ausreichend Haushaltsmittel vorhanden sind.

Außerdem ging es in der Sitzung um die Umsetzung des Handlungskonzeptes Wohnen, insbesondere in Bezug auf die Bedürfnisse von Senioren sowie um demografische Trends in der Stadt, die Arbeit des Demenznetzwerks und die Situation der Pflege im Märkischen Kreis.