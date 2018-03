Soroptimisten laden zum 3. Lüdenscheider Kneipenquiz ein 

+ © Foto: Salzmann Nach den beiden erfolgreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr laden die Soroptimisten für den 4. Mai erneut zu einem Kneipenquiz ein. Der Vorverkauf beginnt am 3. April. © Foto: Salzmann

Lüdenscheid - In vielen angelsächsischen Ländern hat das Kneipen- oder Pubquiz längst Tradition – und auch in Lüdenscheid erfreut sich die Veranstaltung steigender Beliebtheit: Für den 4. Mai laden die Soroptimisten Lüdenscheid zur dritten Auflage in die Gaststätte Dahlmann ein.