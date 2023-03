„Ich habe Angst“: Sorge um hohe Nachzahlungen – Stadtwerke raten zur Eigeninitiative

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Die Stadtwerke raten ihren Kunden, sich zu kümmern und gegebenenfalls ihre Abschlagzahlungen anzupassen. © Cornelius Popovici

Die Sorgen und Ängste der Bürger sind im Winter 2022/23 mitunter groß. Energiekrise, Steigerung der Kosten bei Gas und Öl, aber auch Strom - es summiert sich.

Lüdenscheid - Nach den Schreckensszenarien in Folge des Ukrainekriegs, die im Herbst auch für Deutschland bei der Strom- und Gasversorgung gezeichnet wurden, gibt es zwar längst Entwarnung, was Engpässe und Blackouts angeht.

Was allerdings bleibt, das ist die Ungewissheit, wie die Bürger den teureren Strom und das teurere Gas bezahlen sollen. Ein Bürger, der anonym bleiben will, zeichnet ein Bild, mit dem er gewiss nicht alleine ist in der Lüdenscheider Stadtgesellschaft. „Ich habe Angst, dass mir irgendwann die Rechnungen über den Kopf wachsen und ich Grundsicherung beantragen muss“, sagt er.



Im vergangenen August hat er seine Abschlagszahlungen für den Strom von den Stadtwerken mitgeteilt bekommen. Im November dann wurde über die Preiserhöhungen informiert. „Die Abschlagszahlungen aber sind nicht angepasst worden“, sagt er. „Ich bin dann selbst zum Rathausplatz gegangen und habe mich informiert. Am Ende habe ich vorsorglich auf freiwilliger Basis die Abschlagszahlungen nach oben angepasst.“

„Ich habe einfach Angst“

Der Mann wertet es als Katastrophe, dass man, mit dieser Ungewissheit lebend, nicht wisse, ob und wann man Sozialhilfe beantragen müsse. „Ich denke, es wird vielen Leuten so gehen“, sagt er.„Ich habe einfach Angst, dass irgendwann die große Nachzahlung kommt und mir die Stadtwerke dann den Strom abdrehen, wenn ich die nicht sofort bezahlen kann.“ Er ist ein gebranntes Kind. Vor ein paar Jahren ist einmal etwas mit einer Zahlung schiefgelaufen – und ganz schnell war der Strom abgestellt gewesen.

Nachfrage bei den Stadtwerken. „Der Standardprozess ist so, dass eine Preisanpassung keine automatische Abschlagsanpassung auslöst“, erklärt Alexander ten Hompel, Stabsabteilungsleiter Marketing/Kommunikation. „Der Auslöser für einen neuen Abschlagsplan ist in der Regel die Jahresrechnung. Die Jahresrechnungen werden rollierend in jedem Monat für einen gewissen Anteil an Kunden geschrieben. Insofern hat der Kunde richtig und nach unseren Empfehlungen gehandelt.“

Bei anderen Kunden, die zudem auch keine Energie eingespart haben, könne es natürlich zu entsprechend erhöhten Nachzahlungen kommen. „Im täglichen Kundenkontakt prüfen wir in der Regel immer die Abschläge unserer Kunden. Ursprünglich war von unserer Seite dieses Jahr geplant, mit der Preisanpassung auch neue Abschlagspläne zu versenden. Dies haben wir dann aber aufgrund der Einführung der Preisbremsen, die einen erneuten Abschlagsplan nach sich ziehen, nicht gemacht“, erklärt ten Hompel.



Wichtig ist ihm derweil, den Kunden die Angst zu nehmen. „Kunden, die in Zahlungsschwierigkeiten kommen, haben die Möglichkeit, sich an uns zu wenden. Wir versuchen mit den Kunden, Lösungen zu finden, oder vereinbaren eine sogenannte Abwendungsvereinbarung sprich Ratenzahlung,“, sagt ten Hompel, „ferner haben die Kunden weitere Anlaufstellen wie die Verbraucherzentrale, Jobcenter, Schuldnerberatung, Caritas, Diakonie oder Awo. Die Mitarbeiter beraten die Kunden und unterstützen auch bei der Antragsstellung für Anspruchsberechtigte.“ Man stehe, so ten Hompel, in Lüdenscheid auch mit den zuvor genannten Beratungsstellen im engen Austausch, habe noch in der vergangenen Woche mit ihnen zusammen gesessen. Damit eben genau das nicht passiert, was der Bürger befürchtet: Den Strom wollen die Stadtwerke niemandem abstellen.