iJazz spielt beim Stadtparkfest

Lüdenscheid - „Wir spielen unser neues Programm, bestehend aus Jazz und Pop, wobei wir uns einige aktuelle Popstücke vorgenommen haben und eine eigene ,iJazz-Version’ davon spielen.“ Nicolas Leitgeb und die anderen jungen Musiker der Formation iJazz freuen sich auf ihren Auftritt am Sonntag ganz besonders. Ab 15.30 Uhr werden sie im Rahmen des Stadtparkfestes auf der Waldbühne spielen.

Der Auftritt auf der Waldbühne bedeutet für die Musiker etwas Besonderes, hat sich die Formation doch 2011 in gleichem Rahmen extra für das Stadtparkfest gegründet. Nicolas Leitgeb selbst, Julian Neugebauer, Christian Hostert und Sebastian Bott spielten damals in diesem Rahmen erstmals gemeinsam vor Publikum. Die jungen Lüdenscheider Musiker spielten neben ihrem Studium zusammen - aus Spaß am Jazz und am Zusammenspiel. Ihr Repertoire umfasste hauptsächlich Jazz und Popmusik mit bekannten Titeln wie „All of me“, „Georgia“ und anderen.

Mittlerweile hat sich die Band mit zahlreichen Auftritten in Lüdenscheid und nicht zuletzt auch als „Hausband“ für die Lüdenscheider Altstadtbühne einen Namen gemacht, eine junge Jazz-Band, die nach eigener Aussage den Begriff Jazz in der alltäglichen Sprache neu definiert.

Die Besetzung, mit der die Musiker am Sonntagnachmittag im Stadtpark anrücken werden, sieht in dieses Jahr so aus: Nicolas Leitgeb (Vocals und Trompete), Lea Bergen (Vocals), Michael Vogt (Piano), Lukas Daum (Bass und Gitarre) und Florian Vogt (Drums). Sie bieten eine bunte Mischung aus verschiedenen Jazz-Stilrichtungen mit Einflüssen aus Rock und Pop. Großer Wert gelegt wird auf das Beste aus junger und alter Musik – natürlich alles in eigener Interpretation und mit eigenen Arrangements.

Das „i“, so heißt es, steht übrigens lange schon nicht mehr für innovativ, sondern inzwischen für Improvisation. Das Konzert kann kostenlos besucht werden.