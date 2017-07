Wortlose Aufführung

Die beliebte Maus wird auch am Sonntag wieder zu Gast sein am Johannes-Busch-Haus.

Lüdenscheid - Die Geräusche eines fahrenden Zuges vermitteln Reisestimmung und Vorfreude auf den Urlaub. Doch plötzlich kracht es, ein Martinshorn ertönt, das Piepen lebenserhaltender Geräte auf der Intensivstation und deren abruptes Verstummen verstört.

Ein Mann betritt eine merkwürdige, in geheimnisvolles Licht getauchte Welt mit seltsamen Wesen und tanzenden Gestalten. Wohin hat es ihn verschlagen, was ist mit ihm passiert? Schon der zunächst rein akustische Beginn der gut einstündigen, nahezu komplett ohne Worte auskommenden Aufführung „Maskenspiel und Tanz“, die im Zirkuszelt an der Bodelschwinghstraße präsentiert wurde, war außergewöhnlich.

Produktionen mit selbst hergestellten Masken haben eine jahrelange Tradition beim Kulturfestival. Thomas Wewers, Leiter der Kulturwerkstatt, und Sarah Kranenpoot konzipierten gemeinsam mit allen Beteiligten ein Stück, das sich in Aussagekraft und Intensität noch einmal von vielen der vorangegangenen Maskenproduktionen unterscheidet. Einen besonderen Beitrag dazu leistete zudem eine Gruppe mit Tänzern des Vereins „mach was“ und der Märkischen Werkstätten Freisenberg unter der Leitung von Tanzpädagogin Anke Böttcher und Lina Ackerschott, deren geheimnisvolle Tänze zwischen die Spielszenen gesetzt oder in die Szenen implementiert wurden.

Das Publikum erlebte eine kurze, aber dafür fesselnde, intensive und emotionale Aufführung, die das bereits von der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule bekannte Maskentheater in eine vollkommen neue, ernsthafte und tiefgründige Form brachte.

Zauberei am Samstag

Samstagabend tritt als letzter Gast der Kulturwoche der Magier Mel Pierre im Zirkuszelt auf und will seinem Publikum einen zauberhaften Abend bieten. Der Eintritt kostet 13 Euro (neun Euro) an der Abendkasse.

Sommerfest am Sonntag

Um 10 Uhr beginnt am Sonntag das Sommerfest am Johannes-Busch-Haus mit einem Gottesdienst, diesmal als Abschluss der Kulturwoche. Den ganzen Tag über gibt es bei freiem Eintritt auf dem Gelände Programm. Neben der „Maus“ ist die Rockband Lampenfieber eingeladen. Für die Kinder werden die „Wollmäuse“ Theater spielen, „Die Handycaps“ treten auf. Über das Gelände verstreut finden sich Stände, Spielgeräte für die jüngeren Besucher und Sitzgelegenheiten für die älteren. Das Publikum darf zudem aus drei Walkacts den besten wählen, der am Ende des Tages den Titel „Lüdenscheider Lachsack“ bekommt.