Archivierte Webcam-Bilder

Lüdenscheid - Zu den berühmtesten Darstellungen zählen die „100 Ansichten des Berges Fuji“ (1834) des Malers und Holzschnittmeisters Katsushika Hokusai. Später fanden die bunten Drucke ihren Weg in den Westen. Ihre Ausdruckskraft beeinflussten Maler wie van Gogh oder Monet und sorgten für eine europäische Renaissance des sogenannten. Japonismus. Damit zählt der Mount Fuji zu den meistfotografierten Berg der Welt. Er ist Japans höchster Berg und wegen seiner Bedeutung als „heiliger Ort und Quelle künstlerischer Inspiration“ in die Liste des Unesco-Welterbes als Weltkulturerbe aufgenommen. In der Städtischen Galerie ist der Berg mehrfach zu sehen. Ausgestellt ist in der Präsentation „Expanding Photography“ zurzeit eine Serie aus „100 100 Views of Mount Fuji“ des Dortmunder Fotografen Jens Sundheim.