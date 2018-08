Öffentliche Sonntagsführung

Am Sonntag beginnt um 15 Uhr die nächste öffentliche Führung.

Lüdenscheid - Am Sonntag freuen sich Fotograf Dirk Vogel und Museumsleiter Dr. Eckhard Trox ab 15 Uhr auf zahlreiche Besucher zur zweiten Führung durch die aktuelle Ausstellung „Gesichter und Geschichten zwischen Diktatur und Demokratie“.

Gezeigt werden 30 großformatige Schwarzweißporträts von Menschen im Alter von rund 90 Jahren aus Lüdenscheid, Altena, Halver, Herscheid, Meinerzhagen, Plettenberg und Werdohl. Sie alle berichteten über ihre Jugend während der nationalsozialistischen Diktatur.

Die Lebensgeschichten hat nach eingehenden Gesprächen und Interviews der Historiker Matthias Wagner von den Ge-Denk-Zellen Altes Rathaus aufgeschrieben. Das Projekt orientiert sich methodisch an der sogenannten Oral History. die dazugehörigen Fotografien stammen von dem Fotografen Dirk Vogel.

Ein gutes Jahr hat die Arbeit an dem Projekt gedauert, die Protagonisten stammen aus dem Umfeld der Ausstellungsmacher. Die längeren biografischen Texte hängen neben den Bildern und reizen ältere, aber auch jüngere Besucher zur Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen.

Zur Ausstellung erschien ein Katalog mit allen Fotos und Texten, der für zehn Euro an der Informationstheke der Museen erhältlich ist. Am vergangenen Sonntag fand bereits die erste Führung statt. Zu dieser Führung konnten Matthias Wagner und Dirk Vogel bereits 30 Gäste in den Museen der Stadt Lüdenscheid begrüßen