Sonne im Museumsgarten

Ein Faltblatt mit Informationen zu den Kunstwerken ist an der Infotheke zu haben.

Lüdenscheid - Wann genau das erste Kunstwerk Einzug hielt auf das Gelände hinter den Museen, ist nicht mehr nachvollziehbar. Aktenkundige Einträge gibt es nicht. Das Anlegen des Skulpturengartens ging auf die Initiative des damaligen Galerieleiters Uwe Obier zurück. Aus Symposien oder künstlerischen Aktionen entstand immer mal wieder der Wunsch, die eine oder andere Skulptur in Lüdenscheid behalten zu dürfen. Die Künstler kamen diesem Wunsch gern nach.

Mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen wird nun wieder der Skulpturengarten eröffnet. Das Museumsteam bietet bereits für den kommenden Sonntag ab 15 Uhr die Gelegenheit, an einer öffentlichen Führung teilzunehmen. Der rückwärtige, durch das Museumscafé zu betretende Garten erfreut sich seit der Neugestaltung großer Beliebtheit.

Aus dem „Dornröschenschlaf“ aufgewacht ist der Skulpturengarten im Sommer des Jahres 2014, als die Kunstfreunde den Entschluss fassten: „Da müssen wir was tun“. Sie übernahmen Pflegearbeiten, setzten, soweit es ihnen möglich war, Installationen wieder instand wie die des Bildhauers Paul-Dieter Kraemer, die des Installationskünstler Johannes Pfeiffer oder auch die Klangkörper der Künstlergruppe Heinrich Mucken, die sich mit experimenteller Musik und Klangperformance auseinandersetzt. Wo der Zeit im freien allzu deutliche Spuren hinterlassen hatte, knüpfte man Kontakte zu den Künstlern, die anreisten, um selbst Hand anzulegen und die künstlerische Intention der Skulpturen zu erhalten.

Schulgruppen oder Einzelpersonen übernahmen inzwischen Patenschaften einiger Werke und wachen seither über deren Erhaltungszustand, beseitigen Unkraut oder putzen in restauratorischer Weise. Den „Entstehungshintergrund“ der gezeigten Arbeiten und deren Bedeutung wird Dr. Carolin Krüger-Bahr am Sonntagnachmittag vorstellen.

Ein großes, farbenfrohes Faltblatt, auf dem in prägnanten Worten erläutert wird, um welche Kunstwerke es sich handelt, eine Art Stadtplan für den Skulpturengarten, ist für 1,50 Euro zu haben an der Infotheke. Wer an der Führung teilnehmen möchte, muss drei Euro bezahlen, Kinder und Jugendliche sind frei.