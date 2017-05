(Foto)-Kunst ohne Grenzen

Lüdenscheid - Kulturdezernent Thomas Ruschin nutzte am Freitagabend die Gunst der Stunde: Im Rahmen der Vernissage zu „Expanding Photography“ lobte er die „in den vergangenen Jahren herausragenden Ausstellungen“ in der städtischen Galerie.

Und er sei stolz darauf, mit Dr. Susanne Conzen eine Galerieleiterin mit einem unbefristeten Vertrag verpflichtet zu haben.

Bis zum 23. Juli setzt sich die Ausstellung in Kooperation mit dem Westdeutschen Künstlerbund (WKB) mit der Verwendung von Fotografie als Ausgangspunkt künstlerischen Schaffens auseinander. Vor gut gefülltem Haus verwies Ruschin seinem Grußwort darauf, dass der Fotografie lange Zeit jeglicher Kunstcharakter abgesprochen wurde. Heute hingegen seien keine künstlerischen Grenzen mehr gesetzt.

Elly Valk-Verheijen begrüßte als 2. Vorsitzende im Namen des WKB die Gäste, unter denen sich viele der teilnehmenden Künstler befanden: „Wir würden eine weitere Zusammenarbeit mit der Galerie sehr begrüßen.“ Und auch Lüdenscheids Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen war hocherfreut über die Zusammenarbeit, stelle doch der WKB eine aktuelle Bestandsaufnahme des landesweiten Kunstschaffens dar.

Die Einführung in die Ausstellung übernahm schließlich Claudia Rinke, die sie gemeinsam mit Elli Valk-Verheijen kuratiert und mit ihr auch unzählige Kilometer auf der Autobahn verbracht habe. Immerhin war die Ausstellung bereits an verschiedenen Orten im In- und Ausland zu sehen. Sie stellte in einem Parforceritt die 16 künstlerischen Positionen vor. Zu sehen sind Werke von Nina Brauhauser, Peter Buchwald, Katja Butt, Kyoung Jae Cho, Frauke Dannert, Christine Erhard, Ulrich Haarlammert, Evangelos Koukouwitakis, Klaus Küster, Alwin Lay, Oster und Koezle, Nora Schattauer, Walter Schernstein, Jens Sundheim, Christoph Westermeier und Denise Winter.

Die erste öffentliche Führung durch die Ausstellung „Expanding Photography“ findet bereits am Sonntag statt. Beginn ist um 15 Uhr in der städtischen Galerie. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person.