Am Wandertag ein Ausflug ins Mittelalter

Schüler der Adolf-Reichwein-Schule verlegten ihren Wandertag in die Mittelalter-Ausstellung in der Museen.

Lüdenscheid - Eine „Wanderung“ ins Mittelalter unternahmen die Schüler der Adolf-Reichwein-Schule. Bei hochsommerlichen Temperaturen wählten sie für ihren Wandertag die Ausstellung „Spinnrad, Schwert und Federkiel“ in den Museen an der Sauerfelder Straße als Ziel.

Ruckzuck nahmen die Schüler die interaktive Ausstellung in Besitz, probierten die mittelalterliche Kleidung samt Kettenhemd an und ließen sich von Ursula Delhougne (Museen) in die Geschichte der Ausstellung einführen.

Stockbrot und Barbarenspieße, Basteln, Spiele und Kinderschminken erwarten die Besucher am Sonntag bei einem kleinen Mittelalterfest in den Museen, im Foyer und im Museumsgarten. Viele abwechslungsreiche Stationen lassen das Mittelalter zwischen 12 und 16 Uhr lebendig werden.

Im Mittelpunkt stehen diesmal Fragen wie „Wie ernährten sich die Ritter und die Mönche vor 800 Jahren?“ oder auch „Was und woraus speiste die bäuerliche Familie, und wie sah es damals mit den Tischsitten aus?“ Im Museumsgarten brutzeln Barbarenspieße auf dem Grill, und wer kein Fleisch mag, gart sich sein Stockbrot in der Feuerschale.

Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt 2,50 Euro.