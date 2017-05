Sonnenplätze, Schattenseiten: Straßenwahlkampf im Endspurt

+ © Olaf Moos Zuhören, antworten, Optimismus verbreiten: SPD-Kandidat Gordan Dudas im Dialog. © Olaf Moos

Lüdenscheid - Die Kollegen in Schleswig-Holstein haben es schon hinter sich. Sie dürfen – je nach Erfolg – Wunden lecken oder sich auf viel Arbeit in der Regierung freuen. Nur ein paar Tage noch, dann haben auch die Landtagskandidaten in NRW es geschafft. Aber noch stehen sie in der Fußgängerzone und verteilen unverdrossen ihre Mitbringsel an arglose Passanten. Manchmal kommen sogar richtige Gespräche zustande.