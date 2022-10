Sonnenbad im Oktober: Biergärten stellen die Stühle wieder raus

Von: Leon Malte Cilsik

Viele Biergärten in Lüdenscheid haben bei dem guten Wetter am Wochenende noch einmal geöffnet. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand

Sommerliche Temperaturen laden am Wochenende ein zu einem Ausflug ins Grüne. Passend dazu öffnen viele Gastronomen in Lüdenscheid und Umgebung noch einmal ihre Biergärten – einige von ihnen zum letzten Mal für dieses Jahr. Und mancherorts markiert das Ende der Sommersaison auch den Auftakt zu besonderen Herbstangeboten.

Lüdenscheid – So beispielsweise bei Nanni’s Kirchhahn, wo der Biergarten am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr öffnet: „Wir wollen das gute Wetter noch einmal nutzen, um eine insgesamt gute Sommersaison angemessen ausklingen zu lassen“, sagt Jürgen Wigginghaus. Am Samstag locke zudem ein besonderes Herbstangebot: Ab 18 Uhr gibt es ein Grünkohlbuffet – in diesem Fall werde allerdings um eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 0 2 35 1/ 21 685 gebeten.

In Nanni’s Kirchhahn hofft Jürgen Wigginghaus auf einen gelungenen Saisonausklang beim sommerlichem Wetter. © Cedric Nougrigat

Wer das Wochenende noch einmal für eine Wanderung nutzen möchte, könnte bei der Routenplanung über den Homert-Turm nachdenken. „Wir öffnen die SGV-Hütte zum letzten Mal in diesem Jahr“, sagt Inge Kittler. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es damit noch einmal die Gelegenheit auf einen Zwischenstopp mit Kaffee und Kuchen – eine Turmbesteigung ist in Anwesenheit der SGV-Mitglieder ebenfalls möglich.



Auch das Haus Glörtal lässt sich hervorragend mit einer Wanderung um die dortige Talsperre verbinden. „Am Samstag öffnen wir ab 14 Uhr, am Sonntag und Dienstag ab 11 Uhr“, kündigt Jochen Berndorf an. An letzteren Tagen lohne sich ein Abstecher zum Haus Glörtal umso mehr: „Dann grillen wir auf der Feuertonne ab, bevor wir am Mittwoch den Biergarten für dieses Jahr schließen.“ Am Montag ist Ruhetag.



Etwas zu spät kommt das gute Wetter hingegen für die Gastronomie am Golfclub Gelstern: „Wir haben unsere Terrasse leider in dieser Woche geräumt“, sagt Emi D’Agostino, fügt jedoch an: „aber einige Tische stehen noch, und wir bedienen unsere Gäste auch am Wochenende noch draußen.“ Zum wahrscheinlich letzten Mal öffnet die Gastronomie am Wochenende dafür bereits ab 11 Uhr, bevor ein Einkehren während der Wintermonate nur noch ab nachmittags möglich sein wird. Auch hier ist Montag Ruhetag.



Rocky Della Fera vom L’Aperitivo in der Innenstadt hatte seine Tische und Stühle ebenfalls bereits weggeräumt. „Mittwoch habe ich sie dann wieder rausgeholt“, verrät Della Fera, der Gäste daher am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr und am Montag ab 11 Uhr herzlich in seinen Biergarten einlädt. Hier ist der Ruhetag am Dienstag.



Eine Alternative in der Lüdenscheider Innenstadt bietet beispielsweise noch das Café Extrablatt. Wenn auch in reduzierter Anzahl, können Gäste hier am Samstag und Montag ab 9 Uhr und am Sonntag und Dienstag ab 10 Uhr im Freien sitzen, an letzteren Tagen mit einem größeren Buffet.