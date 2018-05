"Kunst gegen Bares" in der Phänomenta

+ © Othlinghaus Melina Fuhrmann und Nando Andreas organisieren gemeinsam mit dem LSM und der Phänomenta die Veranstaltung. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Der Vorverkauf für die Veranstaltung „Kunst gegen Bares“, die am Samstag, 2. Juni, erstmals in der Phänomenta stattfindet, hat begonnen. An diesem Abend erleben die Zuschauer sechs Künstler unterschiedlicher Genres auf der Bühne, die sie bei Gefallen der Darbietung mit einer Geldspende in das jeweilige Sparschwein des Akteurs unterstützen können.