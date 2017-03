Duell mit eigenen Liedern

Lüdenscheid -- Der Song-Slam geht in die zweite Runde. Fünf Songwriter und Liedermacher treten an, um sich mit ihren ausschließlich selbst geschriebenen und gespielten Liedern zu duellieren. Dann ist das Publikum an der Reihe und bewertet die Beiträge mittels Applaus sowie Punkten von eins bis zehn. Beginn ist am Freitag, 27. März, um 20 Uhr im Kulturhaus.

Dieses an den Poetry-Slam angelehnte System verspricht einen munteren und abwechslungsreichen Abend mit vielen interaktiven Momenten zwischen Künstlern und Publikum, heißt es seitens des Veranstalters.

Antreten wird Edy Edwards (Dortmund). Seine markante Stimme und sein unkonventionelles Gitarrenspiel ergänzen sich. Er bietet Rock und Hard Blues mit Texten aus dem Pott. Mit dabei ist auch „Paper Wolfe” (Enschede). Hinter „Paper Wolfe” steckt die junge Songwriterin Claudia Rewinkel aus den Niederlanden. Ihre Musik ist feinfühlig, leise und wirkt dabei zart, fragil und stark zugleich. Die junge Songwriterin studiert Popmusik am Artez-Conservatorium in Enschede. Auf der Bühne steht an diesem Abend auch Bad Temper Joe (Bielefeld) mit gefühlvollem Blues.

Don Simon und das Monopol (Münster) ist eine „Ein-Mann-Chaoszelle“. Mit charmanter Boshaftigkeit singt er gerne „mal über das mieseste Publikum der Welt und zeigt diesem spielend den Mittelfinger“, kündigt das Team um Moderator Marian Heuser an. Durch seine Pointen hat sich der Liedermacher aus Münster einen Namen als enfant terrible der westfälischen Songwriterszene erarbeitet.

Aylin Celik (Düsseldorf) begann schon während der Schulzeit das Touren auf NRWs Bühnen im Bereich Slam und Musik. In der Musik der jungen Songwriterin treffen sozialkritische deutsche Texte und Soul aufeinander.

Dem Sieger oder der Siegerin des zweiten Song Slams winkt neben Applaus und Anerkennung die „Goldene Stimmgabel“, designed von der Lüdenscheider Künstlerin Claudia Bäcker-Kirmse.

Der Eintritt zum Song-Slam im Kulturhaus kostet elf Euro, ermäßigt neun Euro. Karten gibt es an der Theaterkasse.