Sondersitzung: Lüdenscheider Haupt- und Finanzausschuss soll Millioneninvestition beschließen

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Seit der Entscheidung des Stadtrates im Februar steht fest: Die Ära der Gelben Säcke wird bald Geschichte sein. Am 1. Januar sollen rund 20 000 Haushalte in Lüdenscheid mit Gelben Tonnen ausgestattet sein. Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) wird dafür 1,1 Millionen Euro ausgeben.

Lüdenscheid - Wichtigste Nachricht für Verbraucher: Der Kauf der Gelben Tonnen ist eine privatwirtschaftliche Angelegenheit, für die Bürger nicht mit Kosten verbunden und „nicht gebührenrelevant“. So heißt es in einer Beschlussvorlage, die die Stadtverwaltung dem Haupt- und Finanzausschuss am kommenden Montag vorlegen wird. Dann sollen die Fraktionen die Investition in Gelbe Tonnen per Eilentscheidung absegnen.

Anlass und Hintergrund für den Wechsel von Säcken zu Tonnen in der Kreisstadt ist die europaweite Ausschreibung der Dualen Systeme für „Erfassung, Beförderung und Umschlag von Leichtverpackungen“ für den Zeitraum von Anfang nächsten Jahres bis Ende 2025. An der Ausschreibung hatte sich der STL für Lüdenscheid beteiligt und am 3. August den Zuschlag erhalten.



Nun muss es schnell gehen mit der Beschaffung und Verteilung der 20 000 Gelben Tonnen – die allerdings grau sein und lediglich gelbe Deckel haben werden. Die Eilentscheidung des Ausschusses wird notwendig, um den Auftrag wegen der Lieferzeit für die Behälter umgehend erteilen und die Tonnen zum 1. Januar an die Haushalte verteilen zu können. Der Investitionsplan des STL erhöht sich durch die Maßnahme von 1,43 auf 2,53 Millionen Euro.

Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Montag um 16.30 Uhr im Raum 14 des ehemaligen Telekom-Gebäudes am Rathausplatz.