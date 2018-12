"Ida und Paul" zwischen den Jahren

Lüdenscheid - Eine knappe halbe Stunde und Kunstvermittlung mit Augenzwinkern – das verspricht das Team der Städtischen Galerie für den 27. Dezember. Einmal mehr wird an diesem Tag ab 17 Uhr eine der beliebten Führungen durch „Ida und Paul“ aufgelegt, zwei weltweit bekannte Protagonisten der Lüdenscheider Kunstszene.

Einige Arbeiten von Ida Gerhardi und Paul Wieghardt sind regelmäßig in der Dauerausstellung der Städtischen Galerien zu sehen. Zu den besonderen Höhepunkten im Programm der Galerie haben sich die Führungen unter dem Motto „Ida & Paul“ entwickelt. Nach Ida Gerhardi ist zudem der Förderpreis benannt, den die Sparkasse Lüdenscheid seit 1989 alle zwei Jahre stiftet. Ida (Gerhardi) und Paul (Wieghardt) leben in einer in einer friedlichen Koexistenz im Obergeschoss der Städtischen Galerie in Lüdenscheid.

Beide sahen den Sinn ihres Daseins in der Malerei. Werke der beiden Maler oder auch Selbstbildnisse hängen im Obergeschoss. Die beiden Maler sind mit Lüdenscheid eng verbunden und doch aufgebrochen, um in den großen Kunstmetropolen Dresden, Berlin, Paris und Chicago zu leben und zu arbeiten.

Da „Ida und Paul“ durch aktuelle Präsentationen wie beispielsweise derzeit „Kunst damals“ oft nicht die nötige und verdiente Aufmerksamkeit erlangen, werden in unregelmäßigen Abständen Sonderführungen angeboten. Die Kunsthistorikerin Dr. Carolin Krüger-Bahr wird den Rundgang nach Weihnachten begleiten, der Eintritt ist frei.

Zum Jahresabschluss beginnt am Sonntag, 30. Dezember, um 15 Uhr mit Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen die öffentliche Führung durch „Kunst damals“, die Ausstellung, die die Galerie zum 750-jährigen Stadtjubiläum zusammengestellt hat. Sie endet am 13. Januar 2019. Am gleichen Tag bieten die Museen ab 16 Uhr eine Jahresabschlussführung durch die „Pop und Pille“-Ausstellung. Wenn beide Führungen beendet sind, schenkt der Förderverein Kunstfreunde Lüdenscheid Sekt aus. Museen und Galerie an der Sauerfelder Straße haben am 24. Dezember sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Ab dem 27. Dezember ist wie gewohnt ab 11 Uhr geöffnet.