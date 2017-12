Sonderführungen in den Museen

Ida, Paul und das Mittelalter

+ © Rudewig Sonderführungen werden in den kommenden Tagen in den Museen angeboten. © Rudewig

Lüdenscheid - Ein entspannter Besuch in den Museen an der Sauerfelder Straße – in den kommenden (Feier)Tagen gibt es dazu ausreichend Gelegenheit. Gleich zwei Sonderausstellungen und die beiden Dauerausstellungen bieten sich an. Denn von Mittwoch, 27. Dezember, bis einschließlich Samstag, 30. Dezember, bleiben die Türen geöffnet.