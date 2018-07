Grundschüler vom Tinsberg verabschieden sich singend und tanzend in die Ferien

Lüdenscheid - Ein Abschied in die Ferien ohne ein Konzert – für die Jungen und Mädchen der Grundschule Tinsberg ist das undenkbar. Gestern traf sich dazu die ganze Schule im Kulturhaus und auch viele Eltern waren der Einladung gefolgt.

Seitdem die Turnhalle für solche Veranstaltungen nicht mehr genutzt werden darf, gehört die Bühne des Theatersaals vor allen Ferien für einen Vormittag den Kindern.

Am Donnerstag hieß es in diesem Rahmen auch Abschied zu nehmen – und zwar nicht nur für die Viertklässler, die zum letzten Mal beim Feriensingen dabei waren. Den festlichen Rahmen nutzen Konrektorin Tadi Ortolf sowie die Vorsitzende des Awo-Unterbezirks (UB) Hagen/Märkischer Kreis, Karin Löhr, und der stellvertretende UB-Geschäftsführer Johannes Anft, um Ulrike Binar-Busch, die seit den Anfängen im Jahr 2004 den offenen Ganztag der Schule geleitet hat, in den Ruhestand zu verabschieden.

Feriensingen Grundschule Tinsberg Zur Fotostrecke

Karin Löhr, die schon in der Familienbildungsstätte der Awo mit Ulrike Binar-Busch zusammengearbeitet hatte, erinnerte an deren Werdegang. Von allen Kindern der Schule gab es – natürlich – noch ein Lied zum Abschied.

Tadi Ortolf und Susanne Anger, die auch den Schulchor leiten, hatten die musikalische Leitung für den Vormittag. Jeder Jahrgang hatte dabei seinen Auftritt – mit Liedern, Tänzen oder beidem. Die zweiten Klassen ließen Trommeln erklingen, während die Erstklässler die Geschichte der Raupe Nimmersatt erzählten.

Die Drittlässler tanzten zu dem Song „Happy“ ihre Freude über die bevorstehenden Ferien heraus und die Viertklässler verabschiedeten sich von ihrer Schule. Der Schulchor erinnerte an seinen großen Auftritt im Rahmen des Festivals „Lüdenscheid singt und klingt“. Dazwischen stimmten die Chorleiterinnen Tadi Ortolf und Susanne Anger immer wieder Lieder an, die alle im Theatersaal anwesenden Kinder mitsingen konnten.

Die Musik ist an der Tinsberger Schule mit ihrem musischen Schwerpunkt ein wichtiges Thema, das klassen- und jahrgangsübergreifend gepflegt werde, erklärte Ortolf. Daher auch die jahrgangsweisen Auftritte der Kinder.

Tadi Ortolf ließ es sich nicht nehmen, alle Eltern mit Handschlag in die Ferien zu verabschieden.