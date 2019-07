Ein paar Tränen zum Abschied: Sommersingen einer Grundschule

Im Kulturhaus

+ © Görlitzer Besonders cool gaben sich die Drittklässler beim Auftritt zu „Surfin‘ USA“. © Görlitzer

Lüdenscheid – Bevor es am Freitag in die großen Ferien ging, hatten die Kinder der Grundschule Tinsberg am Donnerstag noch ihren großen Auftritt auf der Theaterbühne: Das traditionelle Sommersingen der Schule fand bereits zum wiederholten Mal im Kulturhaus statt. Keines der Kinder ließ es sich nehmen, bei dem großen Spektakel auf der Bühne mitzumachen – nicht einmal durch Krücken.