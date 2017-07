Ein Armband als Zeichen

Lüdenscheid - Leseclub-Kinder – zumindest die älteren – die sich in diesen Tagen in der Stadtbücherei anmelden, werden für die Sommerferienwochen gut zu erkennen sein. Denn mit der Anmeldung gibt es in diesem Jahr nicht nur Ausweis und Logbuch, sondern auch ein Leseclub-Armband aus Stoff, das durchaus mit Stolz getragen werden darf.

Seit dieser Woche laufen in der Stadtbücherei die Anmeldungen für den Sommerleseclub und den Leseclub junior (Grundschule). In der Kinderbücherei trudelten täglich Schüler ein, die sich bei Anne Möbus oder Ute Wagner anmelden. Für die Lese-Junioren hat das Team der Kinderbücherei liebevoll Strandmuschel und Liegestuhl aufgebaut. Darin finden sich jede Menge Bücher, die Spannung, Spaß und die Förderung der Lesekompetenz bieten.

Die Bücher sind den Leseclubkindern vorbehalten. Für die älteren Leser (ab weiterführende Schule) wurde der Sommerleseclub in die neue Jugendbücherei im ersten Stock verlegt. Der kostenlose Anmeldevorgang ist der gleiche wie in den letzten Jahren, ein Büchertisch wurde aufgestellt, auf dem sich die Teenager ihre Lektüre aussuchen können. Geheimnisvolles und Lustiges, Spannendes, aber auch zeitgenössische Literatur wie das Buch „Timo F. - Neonazi“ über einen Vierzehnjährigen, der in die Neonazi-Szene abrutscht, sind dabei.

Der Junior-Leseclub dauert bis 7. September, der Sommerleseclub bis 15. September. Abschluss der Veranstaltung für den Leseclub der älteren Kinder ist in diesem Jahr die „Lange Comic-Nacht“, die genau genommen keine „Nacht“, sondern ein gut dreistündiger Workshop in den Abendstunden ist, zu dem der Comiczeichner Paul Paetzel eingeladen wurde. Die Teilnahme an dem Programm, das er mitbringt, können sich die Sommerleser verdienen – wir berichten noch.

Drei Bücher müssen mindestens in den Ferien gelesen werden. Den Inhalt erzählt man kurz in der Bücherei und bekommt dafür einen der begehrten Stempel in das Leselogbuch. Und obendrauf legt das Team noch eine ganze Menge Veranstaltungen wie Filme. Gezeigt werden „Tschick“, „Gespensterjäger“ sowie „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“, einen Manga-Workshop mit Marina Völker, Batiken, Basteln, Backen, Stoffdruck, gemeinsames Spiel, die Abschlussveranstaltung und am Ende eine Urkunde.