Abschlussparty mit Comics und Pizza

Naomi Fearn kommt zum Comic-Workshop in die Bücherei.

Lüdenscheid - Stift, Papier und ein paar gute Sprüche – mehr braucht es nicht, um einen Comic selbst zu gestalten.

Die passende Anleitung dazu gibt es in diesem Jahr bei der traditionellen Abschlussparty des Sommerleseclubs in der Stadtbücherei am Freitag, 31. August, ab 16 Uhr. Sie nennt sich „Kritzel live“, zu Gast sein wird Naomi Fearn.

Die Comiczeichnerin und Entertainerin gibt eine gute Dreiviertelstunde lang in der Bücherei Tipps für die Gestaltung kleiner Kunstwerke aus langweiligen Schulsachen.

Im Anschluss an die Abschlussparty und die Urkundenvergabe dürfen sich die Leseclubkinder auf die obligatorische Pizza freuen.