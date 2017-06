Ein Comic zum Mitnehmen

Lüdenscheid - Was 2002 in Brilon begann, nimmt mittlerweile ungeahnte Ausmaße an: Rund 20 000 Kinder beteiligen sich Jahr für Jahr bundesweit an dem Sommerleseclub. Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder die Lüdenscheider Stadtbücherei. Das Team hat bereits ein buntes Programm zusammengestellt, das sich rund um das eigentliche Lesen rankt.

Höhepunkt und gleichermaßen Abschluss der Veranstaltung für den Leseclub der älteren Kinder ist in diesem Jahr die „Lange Comicnacht“, die genau genommen keine „Nacht“, sondern ein gut dreistündiger Workshop in den Abendstunden ist. „Wir haben in diesem Jahr den Comiczeichner Paul Paetzel eingeladen. Und die Teilnahme an dem Programm, das er mitbringt, kann man sich verdienen“, hofft Büchereileiterin Dagmar Plümer auf möglichst fleißige kleine Leser.

Paul Paetzel ist Illustrator und Comiczeichner. Geschichten erzählen in Comicform ist sein Geschäft. In dieser interaktiven Jugendnacht dreht sich alles um das Leben in, mit und von Comics. Mit dem Berliner Comiczeichner taucht das Publikum ein in die Welt eines Comic-Schaffenden und beobachtet sie aus der Nähe. Im ersten Teil erzählt der Künstler von seinem Arbeitsalltag, im zweiten Teil des Abends werden die Sommerleser aktiv. Am Ende entsteht ein selbst gezeichnetes Comic, das in gebundener Form mit nach Hause genommen werden kann.

Der Eintritt zur Comicnacht hängt an einem anderen Workshop. Am Freitag, 21. Juli, sowie Dienstag, 15. August, wird exklusiv für die Leseclubkinder die Herstellung eines „Corpus Libris“ erklärt. Dabei gilt es, das Cover eines Buches aus der Stadtbücherei mit der Realität zu verschmelzen. Das hierfür notwendige Equipment und Wissen kann man sich an diesen Tagen in der Bücherei holen oder auch eigenständig aktiv werden. So oder so – die besten zehn Fotos, die bis zum 31. August in der Bücherei vorliegen, werden mit einem SLC-Bändchen ausgezeichnet, das zum Eintritt zur Comic-Nacht berechtigt.

Anmelden können sich Kinder für den Junior-Leseclub und den Sommerleseclub (ab 5. Schuljahr) in der Woche vor den Schulferien. Drei Bücher müssen mindestens in den Ferien gelesen werden. Den Inhalt erzählt man kurz in der Bücherei und bekommt dafür einen Stempel in das Leselogbuch. Logbuch und Leseclubausweis gibt’s gratis in der Stadtbücherei. Und obendrauf legt das Team noch eine ganze Menge Veranstaltungen wie Filme – gezeigt werden „Tschick“, „Gespensterjäger“ sowie „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“, einen Manga-Workshop mit Marina Völker, Batiken, Basteln, Backen, Stoffdruck, gemeinsames Spiel und am Ende eine Urkunde.

Der Junior-Leseclub dauert vom 11. Juli bis 7. September, der Sommerleseclub vom 11. Juli bis 15. September. In der Bücherei werden Extratische aufgestellt, deren nagelneue Bücher nur die Leseclubkinder ausleihen dürfen.