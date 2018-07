Sommerfest und Jahresempfang der SPD: Appell an Solidarität

Lüdenscheid - Kämpferisch haben sich die Redner beim Jahresempfang des SPD-Stadtverbandes im Dahlmann-Biergarten gegeben. Dabei ging es sowohl um die Kommunal- als auch um die Landespolitik. Gastredner war Thomas Kutschaty, seit April Vorsitzender der SPD-Fraktion im NRW-Landtag.

Ziel seiner Kritik war am Samstag die CDU-geführte Landesregierung. Armin Laschet werde sich daran messen lassen müssen, welche seiner Wahlversprechen er wirklich einlösen werde.

Angesichts der schlechten Wahlergebnisse der SPD in jüngerer Zeit übte Kutschaty aber auch Selbstkritik: Um Rechtspopulisten aus den Parlamenten rauszuhalten, müsse man der „Angst vor Veränderung“ den „Mut zur Verbesserung“ entgegenstellen. Da habe auch die SPD in der Vergangenheit einiges falsch gemacht.

Bestimmte Positionen der Sozialdemokratie müssten auf den Prüfstand – zum Beispiel für Hartz IV „brauchen wir 2018 andere Antworten als 2005.“

Stadtverbandsvorsitzender Fabian Ferber sprach unter anderem über die Kultureinrichtungen der Stadt, an deren Entwicklung weiter gearbeitet werden soll – gerade das Kulturhaus solle unter Beteiligung der Bürger weiterentwickelt werden und „nicht Kultur für wenige, sondern für alle in dieser Stadt bieten.“

Ebenso wie Bürgermeister Dieter Dzewas sprach er er sich gegen einen Masterplan für die Stadt aus. Dzewas setzte Bürgerengagement dagegen: „Wenn wir die Stadt so solidarisch gestalten wie in der Vergangenheit, ist mir um die Zukunft nicht bange.“

Anlässlich des Stadtjubiläums war der Empfang dieses Jahr eingebettet in ein dreitägiges Sommerfest der SPD, zu dem allen Bürger eingeladen waren. Mit Musik und dem inzwischen dritten Thekengespräch am Sonntag wurde das Pogramm des Festes komplettiert. Unter dem Titel „Europa – freie Grenzen oder Abschottung?“ diskutierten die EU-Abgeordnete Birgit Sippel sowie Dr. Ralf Ferber, gebürtiger Lüdenscheider, der in Großbritannien lebt, mit den Anwesenden.

Folgende Jubilare erhielten während des Empfangs Urkunden und Blumen: Horst Gronwald (50 Jahre), Dr. Evelyn Schwiegel-Klein (40 Jahre), Eveline Haue und Fredi Cramer (beide 25 Jahre). Zu den Jubilaren, die am Samstag verhindert waren, zählte Lilo Bindszius, die der Partei seit 60 Jahren angehört. Folgende SPD-Mitglieder sind seit 25 Jahren dabei: Elke Schlüchting, Klaus Woidasky, Dierk Gelhausen, Bettina Thielicke, Karl Heinz Lüsebrink, Klaus Holzhauer und Wolfgang Fink.