Zwischen Clowns und Zuckerbude

+ © Rudewig „Monsieur Momo“ gewinnt den Titel „Lüdenscheider Lachsack“. © Rudewig

Lüdenscheid - In letzter Sekunde musste das Duo „Elabö“ absagen. „Der hat sich beim Training die Hand verletzt“, so Thomas Wewers, bei dem in weiten Teilen die Fäden der Kulturwoche und des Sommerfestes am Sonntag am Johannes-Busch-Haus zusammenliefen, „aber das ist Pech. Wir haben ihn als Ausgleich für die nächste Kulturwoche eingeladen.“