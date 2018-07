Sommerferien mit „Summer Deluxe“: Anmeldungen ab sofort

Lüdenscheid - In knapp zwei Wochen beginnen die Sommerferien – und damit auch das Ferien-Angebot "Summer Deluxe". Das Programm steht fest, Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Jugendkulturbüro hat sich in Kooperation mit Vereinen, der Kinder- und Jugendförderung, dem Kulturhaus und dem Altstadtbüro für diese Zeit wieder allerhand einfallen lassen, um der Lüdenscheider Jugend ein abwechslungsreiches „Summer Deluxe“-Programm zu bieten.

Ab Montag werden die Programmhefte wieder im Jugendkulturbüro und im Bürgerforum im Rathaus ausliegen. Anmeldungen sind bereits ab sofort möglich.

Veranstaltungshinweise über die Ferien hinaus

„Das Programm ist in diesem Jahr etwas anders strukturiert, es zieht sich fast über die ganzen Sommerferien, ist eine Mischung aus kreativen Workshops und sportlichen Aktionen und beinhaltet außerdem Veranstaltungshinweise über die Ferien hinaus“, sagt Julia Wilksen vom Jugendkulturbüro. Darunter ein Open-Air-Kino, das am letzten Schultag vor den Sommerferien, am 13. Juli, in der Zeit von 17 bis 19.15 Uhr im Rosengarten stattfinden wird. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei.

Die „Summer Deluxe“-Angebote richten sich an Jugendliche ab 11 Jahren (je nach Aktion kann die Altersgrenze variieren). Die Hinweise dazu sowie die Infos zu Kosten-Beiträgen sind in der Broschüre vermerkt.

"Rock im Tonstudio" und "Urban Paint"

Freuen dürfen sich die Jugendlichen unter anderem auf den Bandworkshop „Rock im Tonstudio“, der in Kooperation mit dem Verein Kultstädte am 17. Juli in der Musikschule Musicstore stattfinden wird. Mit Hilfe von zwei Coaches werden die Teilnehmer einen eigenen Song komponieren, einen Text verfassen und am Ende sogar gemeinsame Aufnahmen im Studio anfertigen.

Ebenfalls kreativ geht es bei „Plan B – Upcycling“ am 30. Juli zu. Aus alten Werbeplanen fertigen die Jugendlichen Geldbörsen, Etuis oder Kulturbeutel. Und beim „Urban Paint“ einen Tag später werden Gullideckel und Straßenlaternen zur Druckvorlage für T-Shirts und Kissenbezüge.

Doch auch Sportbegeisterte kommen beim „Summer Deluxe“ auf ihre Kosten: Etwa beim Soccer-Golf am 6. August im Soccerpark Westfalen in Dortmund oder beim „Stand Up Paddeln“ auf dem Baldeneysee am 7. August.

Anmeldeformulare gibt es in den Broschüren und beim Jugendkulturbüro. Weitere Infos unter www.sjr-luedenscheid.de.