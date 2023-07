Sommer in der Stadt: Spielen und Tanzen im Rosengarten

Von: Jutta Rudewig

Das feuerrote Spielmobil kommt zum „Sommer in der Stadt“ in den Rosengarten. © Jakob Salzmann

Mit zwei Veranstaltungen im Rosengarten geht die „Sommer in der Stadt“-Reihe der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) am kommenden Wochenende weiter. Diesmal hat der Nachwuchs die Nase vorn. Auf einen Spielenachmittag für Kinder folgen Präsentationen und Mitmach-Aktionen, die sich ums Tanzen drehen.

Lüdenscheid - Mini-Bikes und Bobby-Cars, Hüpfbälle und Schwungtuch, Bodenkreisel und Waveboards: Marco Köhler und das „Feuerrote Spielmobil“ bringen am kommenden Freitag, 14. Juli, jede Menge Spiele und Spielzeug mit in den Rosengarten.

In der Zeit von 15 bis 18 Uhr dürfen Mädchen und Jungen hier nach Herzenslust toben und dabei ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. „Wer möchte, darf sich nämlich beim Jonglieren mit unterschiedlichen Gegenständen wie Tellern und Diabolos versuchen“, heißt es vonseiten des Stadtmarketing-Teams. Und weiter: „Einräder, Balance-Spiele auf Holzstelzen und eine dicke Laufkugel stehen ebenfalls zur Auswahl. Für große Augen dürfte auch die Station für riesengroße Seifenblasen sorgen.“

XXL-Spaß inklusive Lernfaktor und Bewegungsspiele

Marco Köhler verspricht einen „XXL-Spaß inklusive Lernfaktor und Bewegungsspielen“. Die direkt an den Rosengarten angrenzenden Gastronomen von „Hopfen & Salz“, „Il Duomo Milano“ und „L´Aperitivo“ laden Eltern, Großeltern und natürlich auch weitere Familienmitglieder derweil zum Verweilen ein.

Am Samstag, 15. Juli, verwandelt die Tanzsportgemeinschaft Lüdenscheid (TSG) den Rosengarten im Herzen der Stadt für etwa zwei Stunden (von 14 bis 16 Uhr) in eine große Tanzfläche. Einzelne Abteilungen des Vereins, darunter die Latein-Formation, präsentieren ihr Können. Darüber hinaus gibt es eine Mitmach-Aktion und eine Tanzshow, die sich speziell an Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren richtet.