„Sommer in der Stadt“: Attraktive Veranstaltungsreihe ab Samstag in Lüdenscheid

Von: Stefan Herholz

Lüdenscheid – Kino und Kirmes, Spiel und Spaß, Tanz und Theater – und das alles in Lüdenscheid unter freiem Himmel: Die Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“ wartet von Ende Mai bis Anfang August wieder mit einem abwechslungsreichen Programm auf.

Damit setzen die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) und die Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid (WKL) ihre Initiative zur Belebung der Innenstadt mit Open-Air-Highlights fort, heißt es in einer Mitteilung der LSM.

„Unsere Stadt hat jede Menge zu bieten. Das gilt für den Einzelhandel, für die Gastronomie und nicht zuletzt für unsere vielfältige und lebendige Kultur- und Vereinslandschaft“, sagen Phillip Nieland und Katja Schlorff von der LSM. „Das sind allesamt wichtige Standortfaktoren, die wir mit unserer Event-Reihe in der Innenstadt zusammenbringen.“ Mit Spaß und Unterhaltung sollen in den Sommermonaten an den Wochenenden noch mehr Menschen in die City gelockt werden.



Den Anfang macht eine Gruppe, die sich der Pflege eines historischen Brauchtums verschrieben hat und in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert: Die Fahnenschwenker-Abteilung des Bürger-Schützen-Vereins (BSV) Lüdenscheid demonstriert ihr Können am Samstag, 27. Mai, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im Rosengarten.

Im Rosengarten wird der Großteil der „Sommer in der Stadt“-Reihe über die Bühne gehen. Sechsmal wird auch der Karussellplatz zum Event-Gelände, während der Graf-Engelbert-Platz Ende Juli einmal zur Theaterkulisse wird. Eine besondere Überraschung haben sich LSM und WKL außerdem für den Sternplatz einfallen lassen, der sich vom 23. bis 25. Juni in eine Mini-Kirmes für Familien und Kinder verwandeln wird.



Das Programm in der Übersicht

27. Mai, 14 bis 18 Uhr: Fahnenschwenker-Abteilung des BSV Lüdenscheid (Rosengarten)

2. Juni, 16.30 Uhr: Open-Air-Kino; „Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ (Rosengarten)

2. Juni, 19 Uhr: Open-Air-Kino; „König der Löwen“ (Rosengarten)

3. Juni, 16.30 Uhr: Open-Air-Kino; „Oben“ (Rosengarten)

3. Juni, 19 Uhr: Open-Air-Kino; „Rapunzel – Neu verföhnt“ (Rosengarten)

9. Juni, 16 bis 18 Uhr: Blue Fire Cheerleader and Kico Events (Rosengarten)

10. Juni, 11 bis 13 Uhr: Lüdenscheider Männerchor (Karussellplatz)

10. Juni, 14 bis 16 Uhr: Musikatelier Franke & Lampenfieber (Karussellplatz)

17. Juni, 13 bis 18 Uhr: Bigbear Crossfit Workout

23. Juni, 15 bis 17 Uhr: Ithaki e.V. Always Moving, Vasilis Kantidis, One-Man-Band (Karussellplatz)

23. Juni, 16 bis 18 Uhr: „Was‘ los?“ – Waffeln und Quatschen mit dem Bürgermeister (Rosengarten)

24. Juni, 12 bis 15 Uhr: Live-Musik von „El Greco“ (Rosengarten)

23. bis 25. Juni, jeweils 11 bis 22 Uhr: „Kleiner Rummel“ für Familien und Kinder (Sternplatz)

7. Juli, 13 bis 18 Uhr: Hyrox & Calisthenics Challenges – Workout und Spiele (Rosengarten)

8. Juli, 12 bis 15 Uhr: Zauber-Show von Arnd Clever (Karussellplatz)

14. Juli, 15 bis 18 Uhr: Schubidu, Spiel und Spaß mit dem „Feuerroten Spielmobil“ (Rosengarten)

15. Juli, 14 bis 16 Uhr: Tanzaufführung der TSG Lüdenscheid (Rosengarten)

29. Juli, 13 bis 15 Uhr: Clowns & Company – Lünsche Mitmachzirkus (Karussellplatz)

29. Juli, 11 bis 18 Uhr: Sommerfest des Obdachlosen Freundeskreises Lüdenscheid mit Band 96

30. Juli, Uhrzeit folgt: Theaterstück „Das tapfere Schneiderlein“ von Junge Bühne der Lüdenscheider Altstadtbühne e.V. (Graf-Engelbert-Platz) anlässlich des Graf-Engelbert-Fests

4. August, 14 bis 15 Uhr: Kamishibai-Märchen, Stadtbücherei Lüdenscheid (Rosengarten)

5. August, 12 bis 13 Uhr: Walking Act „Lünsche Rotnasen“ der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule (Rosengarten)

5. August, 14 bis 15 Uhr: Saxophon-Ensemble Musikschule der Stadt Lüdenscheid (Karussellplatz)

5. August, 14 bis 16 Uhr: Theaterstück „Der Drache“ von Jewgeni Schwarz, Bruchwerk Theater aus Siegen (Rosengarten)