Sole und Sauna wieder dicht: „Zwei Fliegen mit einer Klappe“

Von: Olaf Moos

Wegen dringender Instandsetzungsmaßnahmen bleibt das Solebecken im Familienbad Nattenberg derzeit geschlossen. © Familienbad Nattenberg

Nicht geplante Reparaturarbeiten im Familienbad Nattenberg schränken den Betrieb des Solebeckens und der Saunen in dieser Woche ein.

Lüdenscheid - Fast neun Monate lang war das bei Gästen überaus beliebte Solebecken im Familienbad Nattenberg aus Energiespargründen außer Betrieb. Anfang Juli dann die gute Nachricht: Die Zwangspause ist beendet, die Anlage wieder geöffnet. Doch in dieser Woche müssen die Fans des gepflegten Salzbadens wieder Verzicht üben. Reparaturarbeiten stehen an.

Wie Stadtwerke-Sprecher Andreas Köster bestätigt, musste die Anlage kurzfristig erneut geschlossen werden, weil sich einige der Fliesen im Becken gelöst haben und erneuert werden müssen. „Wir sind dabei, sie auszutauschen. Voraussichtlich am Freitag steht das Solebecken wieder zur Verfügung.“



Damit nicht genug: Auch die Sauna im Familienbad ist derzeit dicht. Die Leitung des Bäderbetriebs hat nach Kösters Worten beschlossen, „zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen“ und weitere Instandsetzungsarbeiten in der Wellnessanlage in Angriff zu nehmen. So werden aktuell die in die Jahre gekommenen Holzbänke in den Saunen erneuert. Auch diese Maßnahme soll zügig erledigt sein, sodass die Saunen ebenfalls ab Freitag wieder zur Verfügung stehen sollen.



Wie beliebt das Solebecken im Familienbad ist, zeigte sich im Juli nach der Wiedereröffnung schnell: An den ersten beiden Tagen kamen bereits mehr als 100 Besucher zum Nattenberg.