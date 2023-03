Regionale Lebensmittelversorgung: Solawi senkt Mitgliedsbeitrag

Von: Monika Salzmann

Teilen

Der Solawi-Vorstand (von links): Schriftführer Johannes Osing, Kassenführerin Gerta Bappert, Markus Blischke (1. Vorsitzender) und die wiedergewählte 2. Vorsitzende Kathrin Hock. © Salzmann

Der Verein Solawi (Solidarische Landwirtschaft) auf Erfolgskurs: Die Mitgliederzahl ist auf knapp 300 angewachsen, das Vereinsleben ist rege.

Lüdenscheid – Einen Anstieg der Mitglieder um rund 35 Prozent seit Januar 2022 gab Markus Blischke, 1. Vorsitzender, am Dienstag bei der Mitgliederversammlung in der Ida-Gerhardi-Schule bekannt. Auf die vielfältigen Aktivitäten des Vereins ging er in seinem Jahresbericht ein. Zudem formulierte er Ziele und Visionen – und positionierte sich aus aktuellem Anlass bei einer befreundeten Solawi aus dem Oberbergischen klar gegen Rechts.

Die Solidarische Landwirtschaft mit ihrer regionalen, heimatverbundenen Nahrungserzeugung sei nicht nur die richtige Antwort auf eine boden- und umweltverbrauchende Agrarindustrie, sie könne im Einzelfall auch zum Sehnsuchtsort rechter Gruppierungen werden, deren Saat aus Hass, Ausgrenzung und Hetze bestehe. In der befreundeten Solawi hätten diese Tendenzen zur Trennung von einem Erzeuger geführt. „Wir als Solidarische Landwirtschaft Lüdenscheid positionieren uns ganz eindeutig gegen Rechts“, formulierte der 1. Vorsitzende. Der Verein stehe für einen offenen, vorteilsfreien Austausch und heiße jeden Menschen willkommen. Wachsam zu sein im Sinne eines friedlichen Miteinanders forderte er ein.

Auf ein reges Vereinsleben mit Workshops, Pädagogikkursen – unter anderem begleiteten Pfadfinder die Gärtnerei über einen kompletten Arbeitszyklus – sowie Veranstaltungen wie eine Fahrt zur documenta und Kennenlerntage auf den Höfen Berger und Link ging Markus Blischke in seinem Jahresbericht ein. Als erzeugende Betriebe seien der Hof Woeste, der Hof Stillebeul, die Imkerei Autentico sowie die Höfe Berger, Link und Wolf dabei gewesen. Als Herausforderungen bezeichnete er die Einführung eines Erzeugerreviews und die Etablierung von Regelterminen.

Nachhaltige Wasserwirtschaft und mehr Flächen nötig

Beim Ausblick in die Zukunft kam Markus Blischke auf seine Vision zu sprechen: „Wir wollen ein relevanter Bestandteil der regionalen Versorgung werden.“ Momentan versorge die Solawi 0,5 Prozent der Lüdenscheider. Nötig, um mehr Haushalte zu versorgen, sei der Fokus auf eine nachhaltige Wasserwirtschaft sowie die Erweiterung von Flächen und Kapazitäten. Durch die gewachsene Mitgliederzahl könne die Solawi den Mitgliederbeitrag (bisher 72/ermäßigt 60 Euro) senken, ließ Kassenführerin Gerta Bappert bei der Versammlung wissen.

Bei einem Mitgliederbeitrag von 54 Euro im Jahr könnten Projekte der Erzeugerbetriebe künftig mit 7500 Euro, bei einem Mitgliederbeitrag von 48 Euro mit 5800 Euro unterstützt werden, erläuterte sie. Mehrheitlich entschied sich die Versammlung dafür, den Mitgliederbeitrag einheitlich auf 54 Euro festzulegen. Ein ermäßigter Mitgliederbeitrag entfällt.

Was geplant ist, stellten die Erzeuger vor. Der Biohof Berger möchte Vogelvillen für Stare und weitere Nistkästen bauen. Der Hof Woeste ist dabei, für Dürren vorzusorgen, einen Teich, aus dem ein Biotop werden soll, und Regenrinnen anzulegen. Der Hof Link möchte Kindern seine Tiere näherbringen und eine Strauch-Baum-Hecke um seinen Hühnerauslauf anlegen. Kurse zu nachhaltiger Fruchtfolge und zum Brotbacken mit alten Getreidesorten sind auf dem Hof von Henning Wolf ein Thema.

Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder ihre bisherige 2. Vorsitzende Kathrin Hock einstimmig im Amt. Die Kasse werden Markus Schneider und Frank Weber prüfen. Zur Teilnahme am Zukunftsfestival Buntes Lünsche (18. Juni) und verstärkter Zusammenarbeit lud Mitglied Ulrike Rohlmann vom Verein Nachhaltig leben in Lüdenscheid ein.